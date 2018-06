LIVE Pagelle Brasile-Costa Rica, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0, Borges si divora il vantaggio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Brasile-Costa Rica, sfida valevole per la seconda giornata del gruppo E. Una sfida decisiva per entrambe le squadre, che devono cercare la prima vittoria ai Mondiali 2018. I verdeoro sono reduci dal pareggio con la Svizzera, mentre i caraibici sono stati sconfitti dalla Serbia. Entrambe dunque sono obbligate a vincere.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Costa Rica, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

BRASILE

Alisson 6: mai impegnato. Per sua fortuna Borges non centra nemmeno la porta

Fagner 6: l’uomo meno conosciuto del Brasile si sta limitando al compitino

Thiago Silva 6: un ottimo intervento in scivolata per bloccare Urena. Impeccabile in quella circostanza

Miranda 6: finora attento e preciso nelle chiusure e negli anticipi

Marcelo 6: Gamboa è un avversario ostico e lo sta facendo soffrire. Prova a gestirlo anche con esperienza

Paulinho 5,5: si perde tra attacco e difesa senza trovare una vera e propria posizione in campo

Casemiro 5,5: meglio in fase di interdizione, mentre in quella di impostazione il Brasile è troppo lento

Coutinho 6: è uno dei brasiliani che ha maggior fiducia. Si fa dare molte volte il pallone ed è l’unico che prova a giocare in verticale

Willian 5,5: si gioca tanto dalla parte di Neymar e lui non riesce ad entra in partita

Gabriel Jesus 5,5: un po’ troppo nascosto tra i difensori del Costa Rica. Finora assente e fuori dal gioco. Segna, dopo un tiro sbagliato di Marcelo, ma è in netto fuorigioco

Neymar 5,5: sembra quasi spaventato ad andare in contrasto con l’avversario, ma gli manca concretezza. Sbaglia il controllo a pochi metri da Navas e il portiere del Real lo anticipa

COSTA RICA

Navas 6: bravissimo ad uscire con il tempismo giusto su Neymar. Chiusura provvidenziale

Duarte 6: partita finora molto attenta

Gonzalez 6,5: sta cancellando dalla partita Gabriel Jesus

Acosta 6: anche lui come i compagni molto sicuro in difesa

Gamboa 6,5: serve un pallone delizioso a Borges dopo una bellissima progressione sulla destra, ma il compagno spreca tutto

Borges 5,5: ha sui piedi il pallone del vantaggio, ma sbaglia con il piattone destro un comodo calcio di rigore in movimento

Guzman 6: partita di grande corsa e interdizione. Deve fronteggiare i tanti inserimenti dei centrocampisti brasiliani

Oviedo 6: schierato sulla sinistra sta facendo molto bene contro Willian

Ruiz 6: parte da sinistra, poi si accentra e si muove per tutto il campo. Tutte le azioni del Costa Rica passano dai suoi piedi

Venegas 6: sulla destra con Gamboa sta costruendo un bel tandem

Urena 6: lasciato solo a battagliare con Miranda e Thiago Silva, ma si sta destreggiando bene

foto Agif/Shutterstock