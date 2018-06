LIVE Nuoto, Settecolli 2018 in DIRETTA. E’ subito spettacolo al Foro Italico tra mezzofondo, rana stellare e sfide mozzafiato nella farfalla

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico alcuni fra i migliori nuotatori del mondo sfidano la Nazionale azzurra al gran completo, che potrebbe ingrandirsi in vista di Glasgow dato che sono ancora aperte le convocazioni ed è possibile portare quattro atleti per specialità

La prima giornata di gare promette subito spettacolo. Si parte con i due 50 dorso, che faranno da antipasto al doppio 400 stile libero dove si potranno vedere alcuni degli specialisti più forti a livello globale come l’ucraino Romanchuk al maschile e la ungherese Kapas al femminile. I 100 rana, con Fabio Scozzoli e con il “marziano” Adam Peaty, sono al maschile una delle gare più interessanti dell’intero meeting e anche al femminile Yuliya Efimova potrebbe regalare emozioni, così come Rikke Moller Pedersen, specialista più dei 200. Sarà Sjostroem contro Kromowidjojo e Blume e, perchè no, Di Liddo la sfida nei 50 farfalla, mentre nei 100 farfalla James Guy ci prova a mettere in difficoltà gli specialisti. Occhio ai 50 stile libero uomini e donne con Sjostroem, Kromowidjojo, Fratus e Proud autentiche star (senza dimenticare Federica Pellegrini, che torna alle gare dopo tanto allenamento) e in chiusura la sfida tra Quadarella e Kapas nei 1500 che da Tokyo assegneranno le medaglie olimpiche.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018, cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie, poi dalle 19.00 le finali. Buon divertimento!

