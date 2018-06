LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: ultimi fuochi nella vasca di Tarragona per l’Italia

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 25-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gregorio Paltrinieri ITA Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-25 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gregorio Paltrinieri ITA

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nella piscina di Tarragona (Spagna), ultimi fuochi per i nostri portacolori, determinati a conquistare nuovi successi e rendere le acque iberiche ancor più azzurre.

14 ori, 8 argenti e 6 bronzi rappresentano un bottino notevolissimo che oggi, sicuramente, vedrà altri successi. Il Bel Paese, infatti, mette in acqua i calibri da novanta, schierando, tanto per gradire, Gregorio Paltrinieri nei 400 stile libero e Fabio Scozzoli nei 50 rana. Il carpigiano, reduce dal periodo di allenamenti in Australia, si presenta ai nastri di partenza di questa competizione non al top della condizione. Il suo obiettivo principale sono gli Europei a Glasgow (3-9 agosto). Però, conoscendo Greg, non gareggerà tanto per…e l’oro di ieri nei 1500 stile libero lo dimostra. Lo stesso discorso vale per il romagnolo della rana, tornato in auge nell’ultima stagione e già su livelli eccellenti negli Assoluti di Riccione. Anche per lui vale un po’ lo stesso discorso fatto per Paltrinieri, però sarà interessante verificare la propria condizione in questa fase dell’anno. Ieri è arrivato il successo nelle due vasche, vedremo cosa accadrà nella velocità pura.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30. Buon divertimento!

10.42 Simona Quadarella si nasconde, per lei solo 4’12″76. Linda Caponi 4’16″59.

10.40 In acqua Simona Quadarella e Linda Caponi nei 400 sl.

10.37 Nelle batterie dei 400 sl, miglior tempo per l’egiziano Elkamash (3’51″98) davanti a Domenico Acerenza (3’52″41) ed a Gregorio Paltrinieri (3’52″43). Per l’oro bisognerà scendere sotto i 3’50”, Acerenza può farlo, ma il nord-africano sarà comunque un osso duro.

10.35 Domenico Acerenza (3’52″41) chiude davanti a Paltrinieri per appena 2 centesimi.

10.31 Partita la terza batteria con Paltrinieri e Acerenza.

10.22 Ora le batterie dei 400 sl. Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza saranno nell’ultima.

10.21 Nei 100 sl paralimpici, categoria S10, strabiliante miglior tempo per Stefano Raimondi in 54″82, secondo lo spagnolo Levecq Vives in 56″25. Quarto Riccardo Menciotti (57″38) che può giocarsi il bronzo.

10.16 Nelle batterie dei 200 dorso maschili, miglior crono dello spagnolo Gonzalez de Oliveira in 2’00″42. Terzo Ciccarese (2’01″28), settimo Restivo (2’03″13). Gli azzurri dovranno cambiare marcia al pomeriggio, questi sono tempi troppo modesti.

10.13 Non brillano neanche Restivo (2’03″13) e Ciccarese (2’01″28). La speranza è che si siano volutamente risparmiati per la finale.

10.10 Sopra i 2 minuti le prime due batterie dei 200 dorso. Ora la terza con Restivo e Ciccarese.

10.06 Miglior tempo della spagnola Belmonte Garcia nei 200 farfalla in 2’09″73. In finale Pirozzi (2’13″31) e Polieri (2’13″43), rispettivamente quinta e sesta. Podio non semplice.

10.03 2’09″73 per la spagnola Mireia Belmonte Garcia, nettamente miglior tempo.

10.10 La turca Ustundag (2’12″82) fa meglio di Pirozzi (2’13″31) e Polieri (2’13″43) nella prima batteria.

9.58 Ora le batterie dei 200 farfalla donne con Stefania Pirozzi e Alessia Polieri.

9.57 A sorpresa Filippo Berlincioni entra in finale nei 200 farfalla con il miglior tempo (1’58″75) davanti al favorito serbo Stjepanovic (1’59″43). Quarto Christian Ferraro (1’59″88). Azzurri da podio.

9.56 1’59″88 per Christian Ferraro nell’ultima batteria dei 200 farfalla.

9.53 Bellissimo 1’58″75 per Filippo Berlincioni.

9.48 Ora i 200 farfalla maschili, una gara dove l’Italia farà molta fatica.

9.46 Sarà un affare tutto italiano nei 50 rana femminili. Miglior tempo per Arianna Castiglioni in 31″13, seconda Martina Carraro in 31″58. Lontane tutte le altre.

9.45 Super Arianna Castiglioni, 31″13.

9.44 Martina Carraro domina la prima batteria dei 50 rana in 31″58.

9.43 Fabio Scozzoli entra in finale dei 50 rana con il terzo tempo (27″74). Non sarà facile battere lo sloveno Stevens (27″56) ed il serbo (Siladi (27″58). Toniato dentro con l’ottavo crono, un altissimo 28″51.

9.41 Lo sloveno Stevens (27″56) precede Fabio Scozzoli (27″74) nell’ultima batteria. Oggi è dura per l’Italia.

9.41 Fa ancora meglio il serbo Siladi, 27″58 nella seconda batteria.

9.40 Impressionante 27″92 per il turco Sakci nella prima batteria dei 50 rana. Toniato secondo in 28″51.

9.39 Nei 50 sl femminili, la favorita egiziana Farida Osman (di origine americana) stampa il miglior crono in 25″25. In finale Lucrezia Raco (25″63) ed Erika Ferraioli (25″77) con il quarto e sesto tempo. Le azzurre potrebbero giocarsi un bronzo.

9.37 Il miglior tempo dei 50 sl è dell’egiziana Farida Osman in 25″25, appena 4 centesimi meglio della spagnola Munoz del Campo.

9.36 Erika Ferraioli seconda in 25″77 nella batteria vinta dalla francese Wattel (25″64).

9.35 Lucrezia Raco seconda in 25″63 nella prima batteria dei 50 sl alle spalle della greca Drakou (25″57).

9.34 Miglior tempo per l’egiziano Khalafalla nei 50 sl in 22″05. Vergani (22″51) e Dotto (22″58) in finale con quarto e sesto tempo. Gli azzurri non sembrano in grado di giocarsi l’oro.

9.32 Africani in grande spolvero. 22″05 per l’egiziano Khalafalla nell’ultima batteria.

9.32 Pazzesco Sahnoune. Si conferma l’uomo da battere. Personal best nella seconda batteria in 22″16, secondo Vergani in 22″51.

9.31 Luca Dotto è secondo nella prima batteria dei 50 sl in 22″58, appena un centesimo peggio del serbo Barna.

9.30 Nei 50 sl gli azzurri dovranno guardarsi dall’algerino Oussama Sahnoune, che ieri ha vinto i 100 sl con un pazzesco crono di 48″ netti.

9.25 Le prime batterie saranno quelle del 50 sl. Per l’Italia in gara Andrea Vergani e Luca Dotto.

9.23 Buongiorno e benvenuti a questa ultima giornata per il nuoto ai Giochi del Mediterraneo. L’Italia ha vinto 14 ori finora. Riuscirà ad eguagliare o superare il record di Mersin 2013 (20)?

