LIVE MotoGP, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: la griglia di partenza e come vederlo in tv. Orario e programma

Oggi domenica 17 giugno si corre il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia grande spettacolo al Montmelò, la gara regalerà grandi emozioni e la corsa verso la vittoria è molto aperta: sulla carta Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Andrea Dovizioso sono in lizza per il trionfo a Barcellona. Le due Ducati sembrano avere un grandioso passo gara ma il Campione del Mondo non vuole mollare e ha tutte le carte in regola per impensierire i rivali: può succedere di tutto in gara, la corsa è aperta a ogni risultato e molto dipenderà anche dal comportamento degli pneumatici.

Andrea Dovizioso vuole tornare alla vittoria dopo il secondo posto del Mugello ma se la dovrà vedere con lo scatenato Jorge Lorenzo, ormai entrato in una nuova dimensione dopo il successo in Toscana e desideroso di piazzare il bis. Marc Marquez proverà invece a imporsi sul tracciato di casa e ad allungare in classifica generale dopo la scivolata di due settimane fa.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Di seguito la griglia di partenza, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della gara con tutte le indicazioni su come seguirla.

DOMENICA 17 GIUGNO:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

11.00 Moto3, Gara

12.20 Moto2, Gara

14.00 MotoGP, Gara

GP CATALOGNA 2018: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Catalogna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8.

Diretta streaming su Sky Go e sul sito di TV8.

La gara della MotoGP sarà trasmessa in replica su Sky Sport MotoGP alle ore 17.10 e alle ore 23.20, sintesi alle ore 20.30.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













