LIVE Milano-Trento, gara-5 Finale A1 basket in DIRETTA: nel primo quarto Milano avanti 31-22, otto punti per Bertans

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino, gara-5 della Finale Scudetto di Serie A.

La serie torna al Mediolanum Forum di Assago sul 2-2, dopo che entrambe le formazioni hanno vinto le loro coppie di partite in casa (gara-1 e gara-2 per Milano, gara-3 e gara-4 per Trento). Nella storia delle finali scudetto al meglio delle 7 gare, questa sequenza si è verificata, prima d’ora, per tre volte, e cioè nel 2013-14 (Milano-Siena), nel 2014-15 (Reggio Emilia-Sassari) e nel 2015-16 (Milano-Reggio Emilia).

Milano arriva a questo appuntamento con la voglia di riscattare il tracollo di gara-4, in cui, dal 42-53, è andata in tilt, subendo un devastante parziale di 31-4. Sottolinea Simone Pianigiani che la sua squadra deve migliorare nella capacità di fermare simili emorragie con un tiro, un fallo, due tiri liberi. C’è attenzione per la ferita riportata da Kaleb Tarczewski nel corso del terzo quarto di gara-4.

Trento, invece, è pervenuta al pareggio volando sulle ali di Shavon Shields, quarto uomo a segnare più di 30 punti in due gare di finale (prima di lui ci riuscirono Charles Kupec, mortifero tiratore della Milano di fine Anni ’70, Oscar Schmidt, la Mao Santa del Brasile che Caserta amava, e Sasha Danilovic, ancora oggi un dio per Bologna virtussina). Toto Forray, tuttavia, ripete un semplicissimo mantra: “grande carica, ma piedi ben piantati a terra”.

46-42 Fallo di Silins su Gudaitis, che ha due tiri liberi e li realizza entrambi. Nel frattempo Jorge Gutierrez è stato minacciato di fallo tecnico a quello che gli arbitri ravviseranno come prossimo accentuare in modo eccessivo una caduta (flopping). 2’30” a fine secondo quarto.

44-42 Risposta a stretto giro di posta di Gutierrez

44-40 Gran bella azione di Milano che si finalizza con Gudaitis

42-40 Fallo di Pascolo su Sutton, che va in lunetta e fa 1/2

42-39 Ancora Goudelock in uno contro uno: 10 punti per lui, primo in doppia cifra stasera.

40-39 Terzo fallo per Tarczewski, bonus esaurito per Milano, Dominique Sutton in lunetta: 1/2, poi rimbalzo offensivo dello stesso Sutton che però non segna

40-38 E chi risponde, se non Andrew Goudelock? CONTROSORPASSO Milano

37-38 Gran palla di Franke per Hogue, è SORPASSO per Trento

37-36 Fallo di Micov sul tiro di Beto Gomes, che va in lunetta e fa 2/2. Nel frattempo per Milano entra Davide Pascolo. Siamo a metà secondo quarto.

37-34 Fallo di Beto Gomes su Kuzminskas che fa vedere molto bene il contatto col gomito di tiro: il lituano ex New York Knicks fa 2/3 in lunetta e poi esce per Bertans

35-34 Franke mette il libero aggiuntivo

35-33 Franke penetra, subisce il fallo di Goudelock, poi Tarczewski stoppa irregolarmente il pallone regalando il libero aggiuntivo a Franke

Sbaglia la tripla del -1 Beto Gomes, dall’altra parte fallo di Franke su Kuzminskas, è il terzo di squadra per Trento

TIME OUT Milano: a Pianigiani proprio non sono piaciute le triple sbagliate, le gestioni non perfette dei possessi. L’Olimpia avrebbe potuto allungare sul 33-22, ma quel possesso è stato del tutto confusionario.

35-31 Ed è ancora la ditta Forray-Hogue a riportare sotto Trento, una vera spina nel fianco della difesa di Milano

35-29 Forray vede Hogue che taglia verso il canestro, risultato: facile appoggio

35-27 Penetrazione per Shavon Shields che mette a referto i suoi primi due punti

35-25 Gudaitis per Kuzminskas che al volo appoggia a canestro

33-25 Tripla di Beto Gomes in faccia a Bertans

Momento critico della partita: fallo in attacco di Sutton che si arrabbia parecchio, è il secondo anche per lui e Buscaglia deve calmarlo.

33-22 No-look di Jerrells per Gudaitis che schiaccia

Trento effettua la rimessa con cui inizia il secondo quarto

FINE PRIMO QUARTO: Milano 31-22 Trento. Top scorer Dairis Bertans con 8 punti.

31-22 Secondo fallo di Lechthaler appena superata la metà campo, 1/2 per Jerrells in lunetta

30-22 Tripla di Jorge Gutierrez

30-19 Tripla di Curtis Jerrells

27-19 Fallo di Jorge Gutierrez sulla tripla di Bertans: il lettone ringrazia e fa 3/3 in lunetta

24-19 In lunetta Beto Gomes per stoppata non regolare di Micov prima di quella regolare di Gudaitis: 1/2 per lui a -1’22” dalla fine del primo quarto

24-18 Bonus esaurito per Trento, va in lunetta Bertans che fa 2/2 dopo il fallo di Lechthaler

22-18 Arresto e tiro dalla media di Gutierrez: tutto però nasce da Toto Forray che, dall’altra parte, aveva rubato palla a Gudaitis quando stava salendo a schiacciare

Trento rientra in campo con Luca Lechthaler, finora poco utilizzato in questa serie

TIME OUT Trento con poco meno di 3 minuti da giocare nel corso del primo quarto.

22-16 Entra, prende, spara, segna: tripla di Dairis Bertans

Cambi vari per Milano, dentro anche Bertans visto che Tarczewski è anch’egli a quota due falli

19-16 Bella palla di Kuzminskas per Gudaitis, la connection lituana funziona

17-16 Azione corale di Trento che si chiude con la tripla di Beto Gomes

17-13 Semigancio di Kuzminskas, che vuole entrare nella serie

A 5’12” dalla fine del primo quarto secondo fallo per Shavon Shields: questo è un problema per Trento.

15-13 Segna (con molta fortuna) il libero aggiuntivo

15-12 Hogue non sta a guardare, riceve e segna subendo il fallo in mezzo a tre uomini

15-10 Libero supplementare realizzato

14-10 Gioco a due Cinciarini-Tarczewski, il Cincia segna e subisce il fallo di Shields

12-10 Corre Milano, conclude Goudelock

10-10 Palla dentro per Tarczewski che non può esimersi dall’eseguire la schiacciata

8-10 Libero supplementare realizzato

8-9 Entrata di forza di Silins, che segna e prende il fallo di Tarczewski

8-7 Parabola molto delicata di Forray in avvicinamento e contro i lunghi di Milano

8-5 Ancora tripla per Milano, la segna Goudelock

5-5 Canestro in avvicinamento di Toto Forray

5-3 Tripla di Andrea Cinciarini, lasciato troppo libero dalla difesa trentina

2-3 Dopo due brutte cose e due tiri sfortunati da ambo le parti, tripla di Sutton

2-0 Primi due punti firmati da Vlado Micov sotto canestro

20:46 PALLA A DUE ALZATA. La vince Milano.

20:45 Vediamo ora i quintetti base: per Milano, Cinciarini, Goudelock, Micov, Tarczewski, Kuzminskas; per Trento, Forray, Shields, Sutton, Silins, Hogue

20:43 Fasi finali del riscaldamento per le due formazioni dopo l’inno nazionale. Gli Ultras Milano hanno preparato una coreografia d’effetto; risponde lo spicchio del Mediolanum Forum riservato ai tifosi di Trento con molte bandiere bianconere.

20:41 Siamo all’inno nazionale.

20:40 In corso ora la presentazione delle squadre al Mediolanum Forum.

20:39 Curiosità statistica: per la prima volta da quando allena in Serie A Simone Pianigiani ha perso due partite in finale. Nelle occasioni in cui allenava Siena, la sua squadra ha sempre lasciato il campo sconfitta una sola volta.

20:35 Questo il terzetto arbitrale di stasera: Saverio Lanzarini, Manuel Mazzoni, Mark Bartoli. Quest’ultimo è al suo esordio in questa finale scudetto.

20:31 Indubbi protagonisti della serie, fino a questo momento, sono stati Andrew Goudelock da una parte, con le due partite da 26 e 25 punti ad Assago, e Shavon Shields dall’altra, con le sue performance da oltre 30 punti in gara-1 e gara-4, come solo Kupec, Oscar e Danilovic avevano fatto prima di lui,

20:28 Da quando ci sono le serie a 7 partite, questa è la tredicesima occasione in cui ci si trova sul 2-2. In quattro occasioni chi aveva il fattore campo ha poi vinto gara-5 e gara-6; diverso il discorso per gara-7 quando raggiunta, perché in 5 casi ha vinto la squadra col fattore campo a favore e in 3 casi l’ha fatto la squadra che quel fattore campo intendeva violarlo.

20:22 Tutto esaurito al Mediolanum Forum di Assago per una gara che si preannuncia decisiva per le sorti della finale scudetto. Negli ultimi due anni, chi ha vinto gara-5 ha poi vinto anche gara-6 in campo avverso: nel primo caso Milano ha espugnato Reggio Emilia, nel secondo Venezia ha espugnato Trento.

20:15 Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-5 della finale scudetto tra Olimpia Milano ed Aquila Basket Trento

