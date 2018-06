LIVE Karate, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: Italia per una messe di medaglie!

Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Oggi, sabato 23 giugno, al Cambrils Pavilion sono in programma le eliminatorie e le finali di 7 categorie di peso e l’Italia ha tutta l’intenzione di recitare un ruolo da grande protagonista nella cornice iberica, schierando un atleta per ogni categoria di peso. La carta principale da medaglia per i colori azzurri sarà Sara Cardin, impegnata nella categoria -55 kg con un unico grande obiettivo: la medaglia d’oro. Reciterà il ruolo di favorita anche Silvia Semeraro, l’atleta da battere nella categoria -68 kg, mentre Angelo Crescenzo nei -60 kg dispone di tutte le carte in regola per confermarsi ai vertici internazionali dopo l’argento conquistato agli Europei 2018 di Novi Sad. Toccherà poi a Luca Maresca giocarsi le sue chance nella categoria -67 kg, in cui potrebbe davvero arrivare fino in fondo, mentre Viola Lallo partirà direttamente dai quarti di finale nella categoria -61 kg e si giocherà una medaglia. Non sono da escludere anche eventuali sorprese, che potrebbero derivare da Erminia Perfetto, impegnata nella categoria -50 kg, e da Rabii Jendoubi, che sarà in gara nella categoria -75 kg. Le gare prenderanno il via alle ore 9.00 con le eliminatorie delle categorie -50 kg F, -55 kg F, -60 kg M e -67 kg M, le cui finali si disputeranno a partire dalle ore 13.00. Toccherà poi alle eliminatorie delle categorie -61 kg F, -68 kg F e -75 kg M, che proseguiranno con le finali a partire dalle ore 19.00. Seguite con noi, dunque, la DIRETTA LIVE delle gare del karate a Tarragona minuto per minuto. Buon divertimento con OA Sport! (foto: Fijlkam)













9.00: Nella categoria -50 kg l’azzurra Erminia Perfetto aspetta l0’avversaria nei quarti dalla vincente della gara tra la francese Bourcois e la greca Kavacopoulou

8.53: Al Cambrils Pavillon l’Italia prova a fare incetta di medaglie. Oggi in gara prima le eliminatorie e poi le finali femminili dei -50, -55, -61 kg e -60, -67, -75 kg maschili

8.50: Buongiorno agli appassionati di karate. Seguiremo passo passo il cammino degli azzurri nella prima giornata di gare dei Giochi del Mediterraneo a Tarragona