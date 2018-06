LIVE Italia-Usa, Nations League Volley in DIRETTA: l’Italia, già eliminata, per chiudere in bellezza con gli Usa. Yankees avanti 1-0

E’ un addio un po’ triste, quello che vede l’Italia questa sera impegnata con gli Usa al PalaPanini di Modena nell’ultima sfida della Nations League. Gli azzurri, con la vittoria della Polonia sull’Australia, sono già fuori dalla Final Six di Lilla e da domani inizieranno a pensare al Mondiale in casa. Oggi, però, c’è tanta voglia di chiudere in bellezza per gli azzurri che si affidano come sempre a Zaytsev, spauracchio degli statunitensi dalla semifinale olimpica di Rio 2016 quando fu lui con una serie di ace impressionante a far pendere l’ago della bilancia dalla parte italiana.

Rivedremo l’Italia spenta e un po’ macchinosa vista con la Russia venerdì o quella spumeggiante vista ieri con la Francia che ha riportato i sorrisi sui volti degli azzurri? Scopriamolo assieme nella Diretta Live scritta che troverete qui sotto a partire dalle 20.20 in vista di una sfida che si preannuncia appassionante e spettacolare.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

7-6 Primo tempo di Smith

7-5 Il pallonetto di Lanzaaaaa!!!

6-5 Zaytseeeeeeeeevvvv!! Che attacco con la palla attaccata a rete in zona 2! Diagonale stretta vincente

5-5 Errore al servizio Usa

4-5 Il primo tempo di Smith

4-4 Ace Mazzone!!!

3-4 Zaytsev vincente!

2-4 Riparte forte la squadra statunitense

23-25 Sbaglia la battuta Parodi e gli usa vincono il primo set

23-24 Out l’attacco di Defalco da zona 4

22-24: Zaytseeeeeeeeeeeeeev!!! Altra azione lunghissima chiusa dagli azzurri

21-24 Out l’attacco di Defalco al termine di una lunga azione

20-24 Invasione Italia

20-23 Muro out di Mazzone ma Italia in affanno, qualche errore di troppo in appoggio ma ci mettiamo una pezza

19-23 L’ace di Holt

19-22 Il primo tempo di Holt

19-21 Mano out di Zaytsev da zona 2!

18-21 La pipe di Defalco

18-20 Parodiiiiiiiiii!!! Sulle mani del muro lo schiacciatore azzurro da zona 4 dopo la grande difesa azzurra

17-20 In rete la battuta di Christenson

16-20 Muro out di Anderson

16-19 Ace Baranowicz!!!!

15-19 In rete la pipe di Defalco

14-19 Zaytsev sulle mani del muro

13-19

13-18 Lanza chiude sulle mani del muro una lunga azione

12-18 Out il servizio Usa

11-18 In rete il servizio di Randazzo

11-17 Out il servizio di Ensing

10-17: Murato Mazzone dal centro. Italia disastrosa e anche un po’ sfortunata

10-16 Defalco da zona 4 sulle mani del muro

10-15 In rete la battuta di Holt

9-15 Fallo di Baranowicz dopo la ricezione imprecisa

9-14 La pipe di Anderson

9-13 Randazzo! Sulle mani alte del muro imprendibile per la difesa Usa

8-13 Il muro degli Stati Uniti su Randazzo. Blengini chiama time out

8-12 Ace Usa

8-10 L’attacco di Zaytsev

5-9 Ensing vincente da seconda linea in parallela

5-8 Lanza da zona 4 fa ripartire l’Italia

4-8 Anderson da zona 4

4-7 Ace di Defalco

4-6 Muro out di Ensing da seconda linea

4-5 Defalco da zona 4

4-4 Out il servizio Usa

3-4 Muro Usa su Randazzo

3-3 Muro di Smith su Zaytsev ma bene l’Italia in difesa

3-2 Fallo nel secondo tocco degli Usa

2-2 Errore banale degli azzurri

2-1 Zaytsev sulle mani del muro

20.29: Baranowicz in regia, Randazzo in banda. Queste le scelte di Blengini

20.25: Squadre schierate in campo per gli inni nazionali

20.20: Ci sarà spazio per qualche esperimento nella formazione di Blengini? Lo scopriremo tra qualche minuto

20.15: Benvenuti all’ultima sfida della Nations League per gli azzurri che questa sera al PalaPanini di Modena affrontano gli Usa. In palio non c’è nulla perchè l’Italia è già fuori dalla Final Six in programma in Francia