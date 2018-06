Football americano, Prima Divisione 2018: saranno Seamen e Giants a giocarsi l’Italian Bowl!

I Seamen Milano, alla quinta finale in sei anni, difenderanno il titolo italiano contro i Giants Bolzano. È questo il verdetto delle due semifinali giocate nel weekend, ma se per Milano il pass per il XXXVIII Italian Bowl era piuttosto scontato, considerata la straordinaria stagione, tutt’altro lo era l’esito della seconda semifinale, quella tra Giants Bolzano e Panthers Parma, giocata domenica pomeriggio al Tardini di Parma e vinta dai giganti per 30 a 25.

Ma non è stato tutto così facile per Milano. I Seamen sono apparsi un po’ contratti, meno puliti in attacco e meno letali in difesa, almeno nel primo tempo. Gli ospiti hanno provato a vedere cara la pelle, ma i 38 punti messi a segno dai Seamen negli ultimi tre quarti di gioco hanno affossato la partita e scritto la parola fine in anticipo. Finisce 45 a 13 per i Seamen, con i Ducks che escono comunque con il sorriso dal campo e da questo Campionato, consapevoli di aver centrato tutti gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Ben altra musica a Parma, dove i Giants espugnano il Tardini e negano, ancora una volta, la gioia di una finale ai Panthers. Sconfitta ancora più amara per le pantere, considerato che la finale quest’anno si giocherà proprio a casa loro, in quello Stadio Lanfranchi che li ha visti protagonisti per tutta la stagione. E’ stata una partita bellissima, giocata con grande intensità da entrambe le parti. È stata la partita di Kris Durham e Rocky Ciasulli, l’oriundo arrivato in casa Panthers solo da un paio di settimane, ma capace di dare ulteriore spessore al gioco offensivo di Parma. Ma ai Giants va il merito di averci creduto sempre, mettendo in campo una difesa come al solito perfetta, ma anche un attacco capace di strategie e big play eseguiti al momento giusto.

I risultati delle semifinali

Seamen Milano vs Ducks Lazio 45-13

Panthers Parma vs Giants Bolzano 25-30

L’Italian Bowl

Sabato 7 luglio

ore 21.00 Seamen Milano – Giants Bolzano













Foto: Valerio Origo