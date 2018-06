LIVE Giappone-Senegal, Mondiali 2018 in DIRETTA: Samurai contro Leoni della Teranga, che sfida suggestiva!

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Giappone-Senegal, match del girone H dei Mondiali 2018. In un raggruppamento più che mai equilibrato, le due formazioni oggi si contendono la vetta solitaria della classifica, ma soprattutto chi vince potrebbe ipotecare la qualificazione al secondo turno.

Tutte e due le nazionali si sono imposte 2-1 contro le rispettive avversarie, Colombia e Polonia, alla prima uscita nell’edizione corrente. Due risultati sorprendenti nei confronti di due nazionali che sulla carta dovevano essere favorite per il passaggio del turno. Oggi invece nessuna delle due formazioni si accontenta del pareggio, altrimenti significherebbe far rientrare in corsa l’eventuale vincente tra Polonia e Colombia. Sarà dunque una sfida suggestiva, in cui non mancheranno assolutamente le emozioni.

Fischio d’inizio alle ore 17 al Central Stadium di Yekaterinburg per il match Giappone-Senegal, valido per i Mondiali 2018. OA Sport propone la DIRETTA LIVE dell’incontro minuto per minuto per non perdersi davvero nulla della competizione calcistica più importante a livello globale. Buon divertimento!













Foto: marco iacobucci epp / shutterstock.com

16:23 Buon pomeriggio a tutti! Tra poco più di mezz’ora ci sarà il fischio d’inizio di Giappone-Senegal, match del girone H dei Mondiali 2018. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali

