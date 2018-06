LIVE Germania-Messico, DIRETTA Mondiali calcio: a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Oggi domenica 17 giugno si gioca Germania-Messico, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Finalmente arriva il momento dell’attesissimo esordio dei Campioni del Mondo in carica, chiamati subito a esprimere la loro candidatura a un clamoroso bis: i tedeschi partiranno con tutti i favori del pronostico contro la compagine centroamericana che però ha tutte le carte in regola per poter impensierire la corazzata guidata da Low.

Questa Germania sembra invulnerabile in difesa, non subisce quasi mai gol, segna con una certa frequenza e concede davvero pochissimo ai rivali. Mueller e compagni possono subito mettere in chiaro le cose ma i Sombreros venderanno cara la pelle con la loro consueta verve offensiva e con le loro giocate di fantasia. Ci aspetta una partita molto aperta e incerta, sicuramente molto divertente e avvincente.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Germania-Messico, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e come seguire l’incontro.

DOMENICA 17 GIUGNO:

17.00 Germania-Messico

GERMANIA-MESSICO: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Germania-Messico sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1.

Diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Herbert Kratky Shutterstock