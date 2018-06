LIVE Frosinone-Palermo, Serie B in DIRETTA: finale di ritorno, ci si gioca la promozione in A

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA di Frosinone-Palermo, ritorno della finale playoff di Serie B. Ultimi 90 minuti di una stagione lunghissima e ai termine dei quali conosceremo l’ultima squadra che centrerà la promozione nella massima serie.

Sarà un Benito Stirpe tutto esaurito e che proverà a spingere i padroni di casa alla vittoria. Serve infatti solo questa alla formazione di Moreno Longo per ribalta il 2-1 dell’andata in favore del Palermo. I siciliani hanno invece due risultati utili su tre e il grande ex Roberto Stellone si affiderà ancora una volta al bomber Antonino La Gumina, scatenato in questi playoff.

Calcio d'inizio alle ore 20.30. Buon divertimento con la diretta di OA Sport. Frosinone-Palermo, novanta minuti per tornare in Serie A.













