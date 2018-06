Calcio LIVE, Frosinone-Palermo in DIRETTA: orario d’inizio e su che canale vederla in tv. In palio la Serie A

Oggi, alle ore 20.30, il “Benito Stirpe” di Frosinone si stringerà vicino alla propria squadra, nel ritorno dell’atto finale dei playoff di Serie B contro il Palermo. La formazione di Moreno Longo, sconfitta 2-1 all’andata, ha un solo risultato per centrare l’obiettivo promozione: vincere.

Non ci sono alternative per i gialloazzurri che confidano nel fattore campo e sulla spinta dei propri supporters. Servirà uno spirito diverso da quello visto al “Barbera” tre giorni fa. Nonostante la marcatura di Ciano abbia messo sui binari favorevoli la Finale, i ciociari hanno subito costantemente l’iniziativa dei rosanero, venendo puniti dal gol, sul finire della prima frazione di gioco, di Antonino La Gumina, e dall’autorete di Emanuele Terranova. Longo, dunque, dovrà infondere uno spirito diverso in questo match per realizzare un sogno.

Da par suo, la formazione allenata dal grande ex Roberto Stellone, non scenderà in campo, speculando sul risultato, facendo valere il più alto tasso tecnico sul rettangolo di gioco. Calciatori come Coronado e Nestorovski sono in grado di fare la differenza a questi livelli e dunque ai Canarini servirà una prestazione ai limiti della perfezione per raggiungere il traguardo.

Frosinone-Palermo: orario d’inizio e su che canale vederla in tv. In palio la Serie A

La gara di ritorno della finale dei playoff di Serie B è in programma sabato 16 giugno alle ore 20.30. La partita sarà trasmessa da Sky Sport 1 HD e in streaming da Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE di Frosinone-Palermo

Il programma

Sabato 16 giugno

ore 20.30 Frosinone – Palermo













Foto: profilo Twitter Frosinone