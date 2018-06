LIVE F1, GP Canada 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Max Verstappen al comando, difficoltà Ferrari, Hamilton pazzesco

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. I piloti tornano in pista dopo i primi novanta minuti di prove che hanno premiato un inatteso Max Verstappen ma a impressionare è stato Lewis Hamilton, a soli 8 centesimi dall’olandese ma montando la ultrasoft. Il Campione del Mondo sembra essere dotato di un ottimo passo gara e va a caccia di ulteriore conferme mentre la Ferrari deve assolutamente risalire la china: le Rosse non sembrano essere performanti, hanno qualche difficoltà di motore e devono lavorare per cercare di avvicinare il livello delle Mercedes.

Sebastian Vettel è a due decimi dalla Red Bull di Verstappen (con la hypesoft) ma ha bisogno di ulteriori segnali in vista delle qualifiche e soprattutto della gara. Il tedesco vuole tornare alla vittoria e ridurre il distacco in classifica generale dal britannico, le prove libere 2 saranno importanti per lui. Da tenere in considerazione anche Dani Ricciardo, Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen.

21.31 Miglior tempo di Max Verstappen come nella FP1. L’olandese della Red Bull chiude con 14 centesimi di vantaggio su imi Raikkonen e quattro decimi su Ricciardo. Spaventa Lewis Hamilton con un passo gara pazzesco. Giornata difficile per Sebastian Vettel: è entrato in pista dopo trenta minuti perché hanno modificato il set-up, poi poco brillante sulle hypersoft.

21.30 CLASSIFICA DEI TEMPI.

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 33 M. Verstappen Red Bull 1’12″198 2 07 K. Raikkonen Ferrari 1’12″328 3 03 D. Ricciardo Red Bull 1’12″603 4 44 L. Hamilton (U) Mercedes 1’12″777 5 05 S. Vettel Ferrari 1’12″985 6 77 V. Bottas (U) Mercedes 1’13″061 7 08 R. Grosjean Haas 1’13″620 8 31 E. Ocon Force India 1’13″747 9 11 S. Perez Force India 1’13″754 10 14 F. Alonso (U) McLaren 1’13″866 11 16 C. Leclerc Sauber 1’13″884 12 28 B. Hartley Toro Rosso 1’13″889 13 20 K. Magnussen Haas 1’13″956 14 27 N. Hulkenberg Renault 1’13″967 15 9 M. Ericsson Sauber 1’14″108 16 2 S. Vandoorne (U) McLaren 1’14″167 17 55 C. Sainz Renault 1’14″433 18 10 P. Gasly Toro Rosso 1’14″486

21.30 BANDIERA A SCACCHI!

21.28 Vettel 1:15.5 sulle hyper in simulazione gara. Buon passo ma quale sarà il carico di benzina? Ultimi due minuti.

21.27 Interessanti anche i tempi di Verstappen su 1:16 ma Hamilton sembra irraggiungibile, suo comunque il miglior tempo in questa sessione. Attenzione a Ricciardo che gira fortissimo sulle hyper.

21.25 Ricciardo è indemoniato con le hyper! Si spinge a 4 decimi da Verstappen, sale in terza posizione! Vettel gira invece sul piede di 1:16.3, pazzesco però 1:15.5 di Hamilton sulla rossa.

21.23 Ricciardo quarto a 8 decimi, cinque millesimi meglio di Vettel.

21.22 Intanto un lampo di Raikkonen: 1:16.3.

21.21 VETTEL TORNA IN PISTA! Monta le hypersoft.

21.20 Hamilton gira sempre in 1:16.0, Raikkonen è un secondo più lento.

21.19 Vettel sempre fermo ai box. Probabilmente non scenderà più in pista.

21.17 Qualche scatto di oggi. Raikkonen ha alzato il passo gara in 1:17.0.

21.16 Lewis Hamilton continua a spingere, passo gara da 1:16.0. Solo Raikkonen si è avvicinato in una circostanza.

21.15 Ora Vettel monterà delle gomme ultrasoft e cercherà una mini simulazione gara, turno davvero complicato per Seb.

21.14 Questa la classifica dei tempi che non cambierà nell’ultimo quarto d’ora, siamo nel pieno della simulazione gara.

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 33 M. Verstappen Red Bull 1'12″198 2 07 K. Raikkonen Ferrari 1'12″328 3 44 L. Hamilton (U) Mercedes 1'12″777 4 05 S. Vettel Ferrari 1'12″985 5 77 V. Bottas (U) Mercedes 1'13″061 6 08 R. Grosjean Haas 1'13″620 7 31 E. Ocon Force India 1'13″747 8 11 S. Perez Force India 1'13″754 9 14 F. Alonso (U) McLaren 1'13″866 10 16 C. Leclerc Sauber 1'13″884 11 28 B. Hartley Toro Rosso 1'13″889 12 20 K. Magnussen Haas 1'13″956 13 27 N. Hulkenberg Renault 1'13″967 14 9 M. Ericsson Sauber 1'14″108 15 2 S. Vandoorne (U) McLaren 1'14″167 16 55 C. Sainz Renault 1'14″433 17 10 P. Gasly Toro Rosso 1'14″486 18 18 L. Stroll Williams 1'14″703

21.12 Ricciardo torna in pista, lui non è riuscito a fare la simulazione di qualifica e prova subito per la gara. Intanto Vettel torna in pista.

21.10 Un ricordo per Gilles Villeneuve. Ultimi 20 minuti per la FP2, siamo nel pieno della simulazione gara.

21.09 RAIKKONEEEEEEEN! Che passo gara in 1:16.2, ottima prestazione. Si spera bene per la gara anche perché Hamilton si è fermato a 1:16.5 al pari di Bottas.

21.08 Sebastian Vettel ha dovuto fare tutto di fretta: 1:12.985 nel giro con hypersoft, a sei decimi da Raikkonen e a da Verstappen. Ora rallenta, rientrerà ai box e poi tornerà in pista per una simulazione gara.

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 33 M. Verstappen Red Bull 1'12″198 2 07 K. Raikkonen Ferrari 1'12″328 3 44 L. Hamilton (U) Mercedes 1'12″777 4 05 S. Vettel Ferrari 1'13″012 5 77 V. Bottas (U) Mercedes 1'13″061 6 08 R. Grosjean Haas 1'13″620 7 31 E. Ocon Force India 1'13″747 8 11 S. Perez Force India 1'13″754 9 14 F. Alonso (U) McLaren 1'13″866 10 16 C. Leclerc Sauber 1'13″884 11 28 B. Hartley Toro Rosso 1'13″889 12 20 K. Magnussen Haas 1'13″956 13 27 N. Hulkenberg Renault 1'13″967 14 9 M. Ericsson Sauber 1'14″108 15 2 S. Vandoorne (U) McLaren 1'14″167 16 55 C. Sainz Renault 1'14″433 17 10 P. Gasly Toro Rosso 1'14″486 18 18 L. Stroll Williams 1'14″703

21.05 Vettel chiude il giro in 1:13.012. Seb ha usato la hypersoft, quarto a 9 decimi da Verstappen. La Ferrari fatica troppo…

21.04 Ricordiamo la classifica quando mancano 25 minuti. Max Verstappen in testa con 1:12.198, Raikkonen secondo in 1:12.328, Hamilton terzo in 1:12.777, Bottas 1:13.061. Vettel tredicesimo con 1:13.973.

21.03 Simulazione di passo gara per le Mercedes su gomma ultrasoft. Prove di partenza invece per Raikkonen.

21.01 BANDIERA VERDE.

21.01 La Mercedes invece non utilizza la hypersoft nella giornata odierna perché ha portato solo cinque treni e li terrà per qualifiche e gara.

21.01 Un fotogramma dell’incidente di Vandoorne, sventola ancora bandiera gialla con virtual safety car.

21.00 Ultimi trenta minuti. Vettel è preoccupato perché non ha ancora simulato la qualifica e non ha usato le hypesoft.

20.58 Ancora tutto fermo in pista, stanno cercando di rimuovere la vettura di Vandoorne. I piloti sono ai box e il tempo passo.

20.55 Vandoorne tocca un muretto e si ferma nel prato. VIRTUAL SAFETY CAR.

20.53 Ormai sono tutti ai box, ormai la simulazione di qualificazione è stata fatta, negli ultimi minuti non ci sono novità. Tra pochi minuti si dovrebbe ripartire con la simulazione gara.

20.48 Miglior tempo di Max Verstappen: 1:12.198, rifila 13 centesimi da Raikkonen che è rientrato ai box insieme a Hamilton, poco performante sulle ultrasoft. Tra poco dovrebbe tornare in pista anche Ricciardo.

20.47 Non ci sono problemi sulla macchina di Vettel, ora stanno sistemando il set-up sull’anteriore. Intanto Verstappen rientra con la hypesoft.

20.45 Siamo a metà sessione. Kimi Raikkonen in testa con il tempo di 1:12.328, Lewis Hamilton secondo (1:12.777), poi Max Verstappen (1:12.858) e Valtteri Bottas (1:13.219). Raikkonen ha girato con la hypersoft mentre gli altri tre big con la rossa. Vettel decimo (1:13.973), Ricciardo sempre fermo ai box.

20.44 Hamilton è tornato in pista con la ultrasoft ma non si migliora! Il Campione del Mondo ha caricato più benzina a bordo rispetto alla simulazione con la rossa? Vettel ha invece subito scartato la ultrasoft: troppi problemi in questa prima metà di FP2 per il tedesco della Ferrari.

20.43 Vettel rientra ai box. Primo run davvero poco convincente per il tedesco che è nono a 1.6 secondi dal compagno di squadra.

20.42 Diamo uno sguardo alle velocità di punta, Raikkonen davanti a tutti.

20.41 Sebastian Vettel invece sottotono nei primi giri: 1:13.973.

20.40 RAIKKONEEEEEEEEEEEEEN! FINALMENTEEEEEEEEEEE! 1:12.328, miglior tempo assoluto con la hypersoft. DAVANTI A HAMILTON di 4 decimi.

20.39 VERSTAPPEN! Che prestazione sulle gomme rosse! L’olandese della Red Bull chiude in 1:12.858 a otto centesimi da Hamilton, a parità di gomme.

20.37 RAIKKONEN BATTE UN COLPO! 1:13.049 ma con la hypersoft, a tre decimi da Hamilton che ha montato uno pneumatico di due mescole più dure…

20.36 Un dettaglio dell’incidente di Carlos Sainz.

20.35 Ora Vettel deve dare una risposta importante.

20.32 TOLTA LA BANDIERA ROSSA. Si torna in pista e finalmente anche Vettel esce dai box.

20.30 Riepiloghiamo la classifica dopo 30 minuti di prove libere 2. Lewis Hamilton al comando con 1:12.777, secondo Max Verstappen con 1:13.331, terzo Valtteri Bottas con 1:13.554. Kimi Raikkonen sesto (1:14.382) alle spalle delle due McLaren, Dani Ricciardo 15esimo (1:15.238), Sebastian Vettel non ha ancora girato. Tutti i big hanno girato con gomme rosse a parte Raikkonen.

20.29 FINALMENTE! SEBASTIAN VETTEL SALE IN MACCHINA! Tornerà in pista quando verrà ridata bandiera verde.

20.28 L’incidente di Sainz che comunque è tornato ai box.

20.27 Dunque ricordiamo la regola con la bandiera rossa. Tutti i piloti devono tornare ai box ma il tempo non si ferma.

20.26 BANDIERA ROSSA! Qualche detrito in pista lasciato da Sainz.

20.26 Verstappen scende a 1:13.331, a sei decimi da Hamilton.

20.25 Sainz va a muro, bandiera gialla ma riesce a tornare ai box.

20.24 MOSTRUOSO HAMILTON: 1:12.777, tira giù altri due decimi. E Vettel guarda incredulo quel tempo… Il tedesco sembra preoccupato ai box mentre i suoi uomini continuano a lavorare sulla sua Ferrari.

20.24 Hamilton continua a rimanere fuori quindi il carico di benzina con cui ha fatto 1:13.0 è abbastanza importante. Che prestazione sulle gomme rosse. Ferrari per il momento non pervenute: Raikkonen ha fatto un long run sulla ultrasoft senza entusiasmare, Vettel è ancora fermo.

20.23 Qualche problema sembra averlo Ricciardo, tornato ai box dopo cinque giri. Nel box della Red Bull hanno aperto il posteriore.

20.22 Come riporta Sky Sport, sulla Ferrari di Vettel stanno facendo lavori di rifinitura dell’assetto. Nessun problema. Tra poco dovrebbe tornare in pista.

20.21 Fernando Alonso all’attacco.

20.20 E così fa. Super Lewis Hamilton che scende a 1:13.031. Si migliora anche Bottas che è a mezzo secondo dal compagno di squadra, 1-2 Mercedes davanti a Verstappen: tutti su gomma rossa. E Vettel è ancora ferma dopo 20 minuti…

20.20 Ottimo Verstappen a 0.365 da Hamilton in seconda posizione ma Hamilton si sta migliorando.

20.18 E ora si vede anche Max Verstappen con gomma rossa. L’unico big ai box è Sebastian Vettel, stanno ancora lavorando sulla sua macchina. Che il lievissimo contatto con un muretto nella FP1 sia più grave del previsto?

20.18 Valtteri Bottas paga mezzo secondo di distacco da Hamilton, a parità di gomma. Il britannico sembra imbattibile su questa pista, nemmeno il compagno di squadra tiene il suo passo.

20.17 Lewis Hamilton monta gomma rossa e stabilisce subito la miglior prestazione del pomeriggio. Rilevante 1:13.347, un secondo meglio di Raikkonen che aveva montato gomma più morbida.

20.16 Esce anche Lewis Hamilton mentre Kimi Raikkonen prova una partenza.

20.14 Si lancia Ricciardo, secondo big in pista. Vettel è giù dalla macchina, i meccanici stanno lavorando sulla vettura. Intensa attività.

20.12 Raikkonen sta cercando verosimilmente una simulazione gara e continua ad abbassare i tempi, ora 1:14.382.

20.10 Uno sguardo ai box della Williams, Raikkonen continua a girare sulle ultrasoft sul passo di 1:14 alto. Vettel, Hamilton e Bottas sempre fermi.

20.08 Kimi Raikkonen si migliora ancora e scendese a 1:14.187. Hartley 1:16.014, Sainz 1:16.245.

20.06 Girano sono Perez e Sainz in questo frangente, i big ancora fermi.

20.05 Tutti gli altri big sono ancora fermi ai box.

20.04 Kimi Raikkonen completa il primo giro cronometrato in 1:16.158, tempo molto alto.

20.03 Kimi Raikkonen il primo a scendere in pista con gomma ultrasoft.

20.02 Ancora tutti ai box, si attende come nella FP1.

20.00 Sebastian Vettel riuscirà a risalire la china?

20.00 SEMAFORO VERDE! Incomincia la FP1.

19.57 Le condizioni meteo a Montreal, splende il sole.

19.55 Cinque minuti al semaforo verde!

19.51 La FP2 inizierà alle ore 20.00. I piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il giusto feeling con il tracciato e soprattutto il migliore set-up della monoposto.

19.50 Le Ferrari sono sembrate in difficoltà, un po’ giù di giri a livello di motore. Bisognerà cercare di invertire la rotta, Sebastian Vettel cerca risposte importanti.

19.48 Lewis Hamilton ha spaventato tutti con le ultrasoft, ha chiuso a 8 centesimi da Verstappen che ha montato le hypersoft e ha mostrato un grandissimo passo gara.

19.46 Max Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nella FP1. L’olandese della Red Bull ha sorpreso tutti, le lattine sono competitive anche a Montreal?

19.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Canada, settima tappa del Mondiale F1.

