LIVE Calciomercato, tutte le trattative di oggi in DIRETTA: domenica 10 giugno. Real Madrid all’assalto di Milinkovic-Savic

Buongiorno agli appassionati di calcio. Domenica 10 giugno dedicata alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Seguiremo minuto per minuto di tutte le trattative in corso e gli affari conclusi dei club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore. Con l’avvicinarsi dei Mondiali in Russia tutti i club cercheranno di chiudere i primi colpi di mercato e sarà quindi una giornata ricca di notizie.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (domenica 10 giugno): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento! (Foto: imagestockdesign / Shutterstock.com)













22.28 Finale di serata con la testa già rivolta ai Mondiali, si stanno giocando anche i playoff di Serie B.

22.03 JUVENTUS – In settimana dovrebbe arrivare Emre Can a Torino per la firma.

21.48 CRISTIANO RONALDO Ancora nessuna novità sul futuro della stella del Real Madrid. Se ne riparlerà dopo il Mondiale?

21.32 FIORENTINA – Se il Milan non dovesse andare in Europa League, i viola verrebbero ripescati e si dovrà puntare più in alto nel mercato ma la società ha dichiarato di non pensarci.

21.13 INTER – Sarà un inizio di settimana scoppiettante, si andrà all’assalto di Politano.

20.57 ROMA – Si parla di Sportiello come possibile vice Alisson.

20.34 LAZIO – Balbuena è sempre più lontano, potrebbe andare al Vigo o negli Emirati Arabi.

20.19 GENOA – Attenzione all’interessamento del Benfica per Laxalt.

20.08 FIORENTINA – Come riporta RMC, si putna su Meret e Pjaca.

19.58 MILAN – André Silva rimarrà su di lui? Se ne riparlerà solo dopo il Mondiale.

19.43 NAPOLI – Annunciate per domani le visite e la firma di Verdi.

19.27 ROMA – Inizio settimana decisivo per l’arrivo di Justin Kluivert.

19.03 NAPOLI – Primi contatti positivi per Sirigu, potrebbe essere lui il nuovo portiere.

18.46 INTER – Indiscrezioni da più parti: Valietti e Bettella alla Sampdoria per puntare a Bereszynski.

18.23 ROMA – Ai giallorossi sarebbe stato posto Adjapong ma Monchi vuole Klostermann per la ascia.

18.05 FIORENTINA – Chiesa potrebbe andarsene, Pioli ha dichiarato di volerlo ancora allenare ma non dipende più da lui.

17.54 LEICESTER- Il Leicester sarebbe interessato a Brendan Rodgers, ex allenatore del Liverpool oggi al Celtic, secondo il Sun on Sunday.

17.49 SASSUOLO- Al club modenese potrebbero approdare Guilherme e Brignola. Molto vicino al Sassuolo è inoltre Varnier del Cittadella. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

17.42 JUVENTUS- Gonzalo Higuain è sempre più lontano dal club bianconero. Il Corriere di Torino infatti, riporta un altro indizio che lascia trasparire il destino dell’attaccante: i bianconeri avrebbero comunicato all’Inail che l’assicurazione per il giocatore non servirà.

17.31 FIORENTINA- Secondo La Nazione, proseguono le trattative con la Juventus: gli obbiettivi sono Marko Pjaca e Rolando Mandragora.

17.23 FIORENTINA- Stefano Pioli parla della sua volontà di migliorare la squadra e del suo interessamento per Federico Chiesa davanti alle telecamere di Sky Sport, sottolineando anche però che non sono gli allenatori a “fare il mercato”.

17.11 MANCHESTER CITY- Pep Guardiola, dopo l’accusa di razzismo ricevuta da Yaya Toure, afferma ai microfoni di TV3: “Sa perfettamente che non sono un razzista, è stato con me per due anni e non mi ha mai detto niente, non vale più la pena parlarne.”

17.00 VALENCIA- Si continua a insistere su Denis Suarez. Il Barcellona però, desidera trattenere il giocatore, stando a quanto riporta AS.

16.53 NAPOLI- Il presidente De Laurentiis si esprime riguardo le trattative con il City per Jorginho :”Non abbiamo ancora un accordo definitivo sul prezzo, ma negli ultimi giorni ci stiamo avvicinando alla chiusura. Può accadere tutto, è possibile che si chiuda il trasferimento nei prossimi giorni. Dobbiamo negoziare, ma abbiamo un ottimo rapporto con i dirigenti del Manchester City.” Lo riporta il Sun.

16.45 CARPI- Il Resto del Carlino parla della volontà di Federico Melchiorri di restare al Carpi. Trattative ancora in corso con il Cagliari per cercare l’accordo.

16.37 ITALIA- Bonucci si esprime riguardo al Mondiale davanti alle telecamere di Sky: “Dico che vincerà l’Argentina, ma le prime partite me le perderò perchè sono in vacanza. Quando rientrerò in Italia mi rimetterò comunque in pari. Che peccato non esserci in Russia…”

16.25 LIVERPOOL- E’ il portiere Nick Pope ad entrare nel mirino del club inglese, che secondo il Sun è disposto ad offrire fino a 15 milioni per concludere la trattativa.

16.14 MILAN- Marouane Fellaini sembra prossimo a lasciare il Manchester United, secondo Tuttosport. Nonostante questo, il centrocampista non ha ancora le idee chiare per quanto riguarda il suo futuro.

16.03 NAPOLI- Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, il portiere tedesco Bernd Leno, vorrebbe spostarsi al Napoli per iniziare a lavorare con Carlo Ancelotti, e starebbe aspettando un accordo tra il club azzurro e il Bayer.

15.59 INTER – Radja Nainggolan sarebbe il regalo che il club vuole fare a Spalletti dopo la qualificazione in Champions. Secondo calciomercato.it, tutto sarebbe nato da un caffè all’Hilton di Milano tra il ds nerazzurro Ausilio e Beltrami, agente del belga.

15.52 FIORENTINA – I viola sarebbero pronto a sferrare l’attacco nei confronti del centrocampista Baptiste Santamaria, di proprietà dell’Angers, per il quale potrebbe arrivare un’offerta da 5-6 milioni.

15.41 UDINESE – Cresce l’interesse nei confronti di Brignola, attaccante del Benvento. Secondo Sky Sport, sul portiere Alex Meret si sarebbero fiondate Fiorentina e Roma.

15.33 JUVENTUS – Joao Cancelo avrebbe detto sì al club bianconero, che sarebbe pronto a soffiarlo al Wolverhampton, pronto ad offrire 40 milioni per il terzino.

15.19 NAPOLI – Da uno slovacco all’altro. Secondo il Corriere dello Sport, lo slovacco Stanislav Lobotka, 23enne centrocampista del Celta Vigo, potrebbe raccogliere l’eredità di Marek Hamsik.

15.07 MANCHESTER CITY – Il primo colpo potrebbe essere Riyad Mahrez, fantasista algerino del Leicester, che secondo Sport Mediaset sarebbe pronto a trasferirsi alla corte di Guardiola in cambio di 85 milioni di euro.

14.57 NAPOLI – Salvatore Sirigu potrebbe essere il portiere di esperienza pronto ad affiancare Leno, Rui Patricio o Lunin. A dare l’esclusiva è stato Alfredo Pedullà.

14.49 INTER – L’agente di Marcelo Brozovic, ai microfoni di fcinter1908.it, ha spiegato che il centrocampista croato ha intenzione di giocare la Champions con l’Inter.

14.42 JUVENTUS – Il rinnovo di Miralem Pjanic sarebbe ormai cosa fatta. E intanto, come rivela Tuttosport, dal CSKA Mosca potrebbe arrivare Aleksandr Golovin, che Lucescu ha paragonato a Nedved.

14.31 INTER – Davide Zappacosta è nella lista di Ausilio per la corsia destra dopo la rinuncia a Joao Cancelo. Calciomercato.it rivela che presto potrebbe essere avviata la trattativa col Chelsea.

14.16 NAPOLI – Secondo il Corriere dello Sport, Marek Hamsik avrebbe chiesto a De Laurentiis di lasciarlo andare via. In Cina lo slovacco guadagnerebbe 12 milioni all’anno.

14.07 JUVENTUS – Gonzalo Higuain sarebbe pronto a riabbracciare Maurizio Sarri, qualora dovesse essere il nuovo allenatore del Chelsea. A rivelarlo è Tuttosport.

14.00 MILAN – Leonardo Bonucci è stato intervistato da Sky Sport “Tifosi milanisti preoccupati per il mio futuro? Non c’è nessun tipo di problema, speriamo che vengano risolte quelle che sono le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante”

13.57 SAMPDORIA – Vicino l’arrivo di Ferrari dal Bologna ed interessa anche Berisha del Salisburgo

13.53 INTER – Ha parlato l’agente di Marcelo Brozovic “Abbiamo avuto alcune offerte ma non è il caso di parlarne, ha tanta voglia di giocare la Champions League con i nerazzurri. Del suo futuro ci sarà tempo per parlare”

13.48 MANCHESTER CITY – Secondo quanto riporta il Sun on Sunday il Manchester City ha ormai comprato l’algerino Mahrez. Al Leicester andranno 100 milioni di Euro

13.41 MANCHESTER UNITED – Lo svedese Lindelof potrebbe lasciare la squadra di Jose Mourinho. Il difensore è finito nel mirino dell’Everton

13.38 NIZZA – Ufficiale l’acquisto da parte dei francesi di Danilo Barbosa, centrocampista brasiliano di 22 anni del Braga

13.30 HELLAS VERONA – Fabio Grosso è ad un passo dal diventare il nuovo tecnico dei veneti. Pronto un biennale

13.22 ROMA – Secondo il Messaggero la Roma avrebbe offerto 20 milioni più due giovani al Sassuolo per Domenico Berardi

13.14 VALENCIA – Vicinissimo ormai il riscatto dal PSG di Goncalo Guedes. 50 milioni di euro il valore del cartellino

13.09 SASSUOLO – Secondo la Gazzetta dello Sport gli emiliani sono vicinissimi all’acquisto dal Cittadella di Varnier. Interessano anche i due del Benevento Guilherme e Brignola

13.00 WATFORD – Ormai in dirittura di arrivo la trattativa con il Barcellona per lo spagnolo Gerard Deulofeu. Il cartellino dell’ex Milan costerà 13 milioni di euro

12.52 PARMA – Possibile doppio affare con la Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello Sport in Emilia potrebbero arrivare il portiere Emiliano Viviano e il difensore Matias Silvestre

12.46 INTER – Secondo la Gazzetta dello Sport ci sono quattro attaccanti nel mirino dell’Inter: Kevin Lasagna, Diego Falcinelli, Goran Pandev e Fabio Quagliarella

12.37 CARPI – Secondo il Resto del Carlino, la società emiliana vuole confermare l’attaccante Federico Melchiorri e anche l’ex Cagliari vorrebbe restare

12.30 LIVERPOOL – Secondo il The Sun i vice campioni d’Europa presenteranno un’offerta al Burnley per il portiere Nick Pope

12.21 ATLETICO MADRID – L’attaccante francese Antoine Griezman ha rivelarlo ai microfoni di ‘Telefoot’ “Il mio futuro si definirà prima di Francia-Australia. E’ il mio desiderio”

12.14 REAL MADRID – Secondo il quotidiano britannico Mirror, Gareth Bale ha detto no ad un trasferimento al Bayern Monaco. Il gallese vuole tornare in Premier League

11.56 JUVENTUS – Secondo Premium Sport il Paris Saint Germain avrebbe chiesto alla Vecchia Signora l’attaccante argentino Paulo Dybala. La società per ora respinge qualsiasi offerta, ma nei prossimi giorni se ne saprà di più.

11.41 INTER – Secondo il Corriere dello Sport i nerazzurri sarebbero ad un passo da Radja Nainggolan: pronto per il centrocampista belga un quadriennale da 4,5 milioni di euro a stagione.

11.27 NAPOLI – Stefan Lainer, terzino destro del Salisburgo, sarebbe vicinissimo ai partenopei, che sborserebbero 10 milioni di euro. Il 25enne, secondo La Gazzetta dello Sport arriverà in Campania la settimana prossima.

11.12 NAPOLI – Bernd Leno è sempre il primo della lista per sostituire Pepe Reina. Tra partenopei e Bayer Leverkusen ballano 3 milioni secondo 90min.com: offerta di 20 milioni, richiesta di 23.

10.58 JUVENTUS – I bianconeri non vogliono privarsi di Miralem Pjanic: pronto, secondo calciomercato.com, un rinnovo da 6 milioni di euro a stagione più bonus. Il bosniaco attualmente guadagna 4,5 milioni.

10.43 MILAN – Andrea Bertolacci potrebbe fare ritorno al Genoa: secondo Tuttosport però, i rossoneri non sarebbero disposti a scendere al di sotto dei 10 milioni di euro. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

10.29 ROMA – Ancora nessun accordo per il rinnovo di Florenzi: il calciatore vuole l’ingaggio pari a quello dei principali calciatori giallorossi. In caso di fumata nera, secondo La Gazzetta dello Sport, il Chelsea sarebbe pronto a fare un’offerta.

10.14 MILAN – Mateo Musacchio starebbe per ritornare in Spagna: secondo Tuttosport sulle sue tracce ci sarebbe il Siviglia. I rossoneri chiedono non meno di 15 milioni di euro (lo scorso anno fu pagato 18 al Villarreal).

10.00 LAZIO – Felipe Anderson è sempre più vicino al West Ham. Lotito ha aperto alla cessione del giocatore e presto potrebbe arrivare una nuova offerta oltre i 30 milioni per convincere a chiudere l’affare

9.49 SAMPDORIA – Raggiunto l’accordo per Majer, talentuoso centrocampista croato del Lokomotiva, a cui andranno 7 milioni più bonus

9.36 ROMA – C’è da sistemare il nodo Florenzi. Al momento il rinnovo del vice-capitano sembra complicato e c’è il rischio che il giocatore vada via. Le parti si ritroveranno nei prossimi giorni per trovare un’intesa

9.23 ATALANTA – Il nome giusto per l’attacco è quello di Duvan Zapata della Sampdoria. La richiesta di Ferrero è però alta, attorno ai 25 milioni

9.15 LAZIO – La dirigenza cercherà di chiudere per Laxalt prima del Mondiale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Genoa chiede 15 milioni, mentre la Lazio è ferma a 10, ma con i bonus o una controparitata si dovrebbe trovare l’accordo

9.07 NAPOLI – Zielinski sarà uno dei punti saldi della nuova squadra e quindi la dirigenza farà di tutto per non farlo partire, ma vista la clausola rescissoria di 65 milioni, nulla è certo

8.55 JUVENTUS – Si potrebbe avere presto un tesoretto da 40 milioni, con la cessione di Pjaca, sui cui pressano Lazio e Fiorentina e quelle dei giovani Cerri e Mandragora, il primo osservato dall’Eintracht, il secondo da molti club di Serie A

8.47 ROMA – Pronto un doppio colpo dall’Ajax. Come riportato da Il Messaggero la Roma sta per chiudere per l’olandese Kluivert e il marocchino Ziyech

8.38 INTER – Poker argentino in attacco per la prossima stagione? Secondo la Gazzetta oltre a Mauro Icardi e Lautaro Martinez, verrà promosso dalla Primavera il 18enne Facundo Colidio, mentre si sta trattando per il Nicólas González, 20enne dell’Argentinos Juniors, valutato attorno agli 8 milioni

8.26 SARRI – L’ex tecnico del Napoli, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, sta aspettando la chiamata del Chelsea e in tal caso il suo vice dovrebbe essere Gianfranco Zola. Se non dovesse arrivare Sarri starebbe invece fermo una stagione

8.13 Secondo il Tempo il Real Madrid sono pronti a fare un’offerta folle per Milinkovic-Savic addirittura 170 milioni più un super contratto

08.00 Buongiorno e benvenuti alla diretta live del calciomercato di domenica 10 giugno. Fino alle 23 staremo insieme per vivere tutte le mosse odierne dei principali club italiani e stranieri.