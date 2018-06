LIVE Brasile-Costa Rica, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0. Neymar e compagni costretti a vincere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Brasile-Costa Rica, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Partita fondamentale per entrambe le squadre nella corsa verso gli ottavi di finale: i verdeoro torneranno infatti in campo dopo aver pareggiato contro la Svizzera all’esordio, i caraibici devono invece riscattare la sconfitta patita all’esordio contro la Serbia. I sudamericani partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare una squadra ambiziosa e coriacea che metterà in campo tutto il cuore per cercare un risultato a sorpresa.

Neymar e compagni vogliono la vittoria a tutti i costi per avvicinarsi al passaggio del turno e per evitare ulteriori figuracce che genererebbero ulteriore malcontento in Patria. La formazione guidata da Navas tra i pali, dopo i quarti di finale raggiunti quattro anni fa, proverà a replicarsi ma non sarà facile confezionare una nuova sorpresa. Il Brasile proverà a fare gioco e a manovrare in attacco, la Costa Rica cercherà di difendersi e sfruttare al meglio i contropiedi che avrà a disposizione per provare a minare la retroguardia guidata dal portiere Allison.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Costa Rica, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.













Foto: shutterstock AGIF

