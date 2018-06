LIVE Belgio-Tunisia, Mondiali 2018 in DIRETTA: i Diavoli Rossi sfidano le Aquile di Cartagine

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita del Girone G dei Mondiali di Calcio di Russia 2018. Allo Stadio Spartak di Mosca torna in campo il Belgio, che ha ben impressionato al debutto con Panama: i Diavoli Rossi sfidano le Aquile di Cartagine della Tunisia, sconfitte allo scadere all’esordio dall’Inghilterra. Una sfida che sulla carta è nettamente favorevole a Eden Hazard e compagni: vincere sarebbe fondamentale per andare poi a giocarsi, molto probabilmente, il successo del raggruppamento proprio con i britannici. Un successo oggi poi, per la banda di Martinez, concederebbe quasi sicuramente la qualificazione matematica agli ottavi di finale. Tante stelle, dal già citato Hazard passando per Mertens e Lukaku nell’attacco belga: si prospetta un match carico di belle azioni e soprattutto di reti. Gli africani non ci stanno e proveranno a rispondere colpo su colpo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Belgio-Tunisia, con la cronaca aggiornata in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla del match valido per i Mondiali 2018. Si inizia alle 14:00. Buon divertimento a tutti.













13.15 Un simpatico video dei tifosi tunisini dal Twitter dei Mondiali.

🚗🎶#TUN were the latest set of fans to join us for World Cup Driver! 🎤 pic.twitter.com/RQsVMPvqdz — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 23, 2018

13.10 Le formazioni ufficiali delle due compagini:

13.00 Buongiorno e ben ritrovati con il Mondiale di Russia 2018: tra poco meno di un’ora la sfida tra Belgio e Tunisia, per il Girone B.

