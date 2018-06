LIVE Basket, Trento-Milano in DIRETTA: ultimo quarto pazzesco e la Dolomiti fa 2-2 nella serie

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara-4 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-1 per l’Olimpia, ma dopo una gara-3 che ha ridato speranza alla Dolomiti Energia. I padroni di casa sognano il pareggio, mentre gli ospiti cercano la vittoria per avere mercoledì il primo match point davanti ai propri tifosi. Sarà una sfida cruciale e che puó davvero essere decisiva. Due giorni fa Trento è stata straordinaria in difesa, lasciando Milano sotto i 70 punti. La Dolomiti ha ritrovato Sutton e Hogue, mentre l’Olimpia si è persa in attacco e soprattutto è mancata di testa e di intensità nei momenti decisivi della partita.

Una gara-4 a questo punto assolutamente fondamentale e che può davvero assegnare anche un pezzo di Scudetto.

Palla a due alle ore 20.45 e non perdetevi nulla con la diretta di OA Sport. Buon divertimento.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA