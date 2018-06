LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: RE DOMINA I 400! Grenot d’argento e Chigbolu di bronzo! Argento Bongiorni nei 100!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda giornata per le gare di atletica leggera. A Tarragona (Spagna) l’Italia si gioca delle carte importanti con Libania Grenot e Davide Re a caccia della medaglia d’oro sui 400 metri dove anche Maria Benedicta Chigbolu proverà a essere protagonista. Sui 100 metri ci giochiamo le nostre carte con Anna Bongiorni, Johanelis Herrera Abreu e Federico Cattaneo che cercheranno di conquistare delle medaglie importanti. Attenzione anche alle semifinali di 200 e 800 per entrambi i sessi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018, seconda giornata per le gare di atletica leggera: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.30. Buon divertimento a tutti.













21.11: Tra poco la finale dei 100 maschili con Federico Cattaneo che se la vedrà con Lopes (Por), Nyfantopoulos (Gre), Harvey (Tur), Barnes (Tur), Rodriguez Garcia (Esp), Antunes (Por), Hammoudi (Alg)

21.08: ARGENTO BONGIORNI!!!!!! E’ dominio assoluto per la francese Ombissa-Dzangue che vince nettamente i 100 con 11″29 ma l’azzurra vince la volata delle inseguitrici con 11″53 al fotofinish sulla greca Spanoudaki (stesso crono). Ottavo posto per Herrera Abreu con 11″73

21.05: Tra poco la finale dei 100 femminili con Anna Bongiorni e Joanelis Herrera Abreu, poi Perez Rodriguez (Esp), Fotopoulou (Cyp), Ombissa-Dzangue (Fra), Spanoudakis (Gre), Akakpo (Fra), Lara Perez (Esp)

21.00: Aniballi lancia il disco a 57.15 e risale al quinto posto, assicurandosi un posto nella finale a otto. Ancora un lancio per Osakue che è decima con 51.49. Sempre in testa Perkovic, secondo posto per la portoghese Cà con 60.06, terza la portoghese Rodrigues con 57.81. Podio non impossibile per Aniballi

20.59: Distribuzione perfetta per l’azzurro che fa la differenza nel rettilineo finale, peccato per Tricca che poteva salire sul podio

20.57: E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! DAVIDE REEEEEEEEEEE!!! Che show dell’azzurro che finisce alla grande e chiude in 45″27 sbaragliando il campo!!!! Secondo posto per lo spagnolo Bua de Miguel, bronzo per il francese Hanne che strappa al fotofinish il bronzo all’azzurro Tricca che chiude con il suo stesso tempo, 46″35

20.55: Ci prova l’azzurro Re a salire sul gradino più alto del podio nei 400 contro Dos Santos (Port), Echeverri Angulo (Esp), Bua de Miguel (Esp), Hanne (Fra), Burrai (Alb), Can (Tur), Tricca (Ita)

20.52: Nel disco femminile Perkovic sempre avanti, secondo posto per la portoghese Cà con 58.08, terza la slovena Domjan con 56.26, quinta Aniballi che ha lanciato due volte a 56.10

20.50: Brutta gara di Grenot che non ha avuto lo spunto nel finale, avendo speso troppe energie per seguire la sparata nel primo rettilineo della francese Sananes crollata nel finale

20.48: Due medaglie ma non c’è l’oro per l’Italia! Vince la cipriota Artymata con il tempo di 51″19 rimontando nel rettilineo finale, secondo posto per Grenot con 51″32, bronzo per l’azzurra Chigbolu con un gran finale in 52″14

20.44: Finale dei 400 metri donne: al via Diarra (Fra), Azevedo (Por), Grenot (Ita), Artymata (Cyp), Chigbolu (Ita), Vasileiou (Gre), Sananes (Fra), Ouardi (Mar)

20.40: Con 66.46 Sandra Perkovic mette già al sicuro l’oro nel disco femminile. Secondo posto provvisorio per l’azzurra Aniballi con 56.10

20.36: Anche Davide Manenti raggiunge la finale dei 200 chiudendo al secondo posto al seconda semifinale in 20″59, alle spalle del fortissimo turco Gulyev e davanti allo spagnolo Rodriguez Serrano

20.30: Davide Manenti al via nella seconda semifinale dei 200

20.27: Gran tempo dell’azzurro Desalu, record dei campionati e personale: 20″25 e finale assicurata per lui con la vittoria della prima semifinale

20.26: L’azzurro Eseosa Desalu al via nella prima semifinale dei 200

20.25: Ancora molte atlete devono entrare in gara nel salto con l’asta, fermo a quota 4.01

20.18: Queste le partecipanti alla finale del disco donne con due azzurre al via Aniballi e Osakue: Rodrigues (Por), Cà (Por), Rakocevic (Mne), Lada (Cyp), Aniballi (Ita), Sayed (Egy), Perkovic (Cro), Domjan (Slo), Osakue (Ita), Asenjo Alvarez (Esp), Pingeon (Fra), Donzelot (Fra), Anagnostopoulou (Gre)

20.15 Gloria Hooper vince la seconda semifinale dei 200 in 23″13, davanti alla spagnola Garcia Villalta e alla egiziana Hemidia

20.10: Nella seconda semifinale dei 200 metri donne c’è l’italiana Gloria Hooper

20.07: L’azzurra Siragusa si qualifica per la finale chiudendo al secondo posto con 23″23. Vince la francese Zahi con 23″09, terza la spagnola 23″61

20.03: Tra poco irene Siragusa nella prima semifinale dei 200m piani donne

19.58: Benedetti ringrazia lo spagnolo De Arriba che ha tenuto un ritmo altissimo nella batteria precedente e si qualifica per la finale degli 800. La seconda semifinale è vinta dal marocchino Smaili davanti all’algerino Belbachir e allo spagnolo Andujar

19.50: Giordano Benedetti chiude al quinto posto la prima semifinale e la qualificazione alla finale degli 800 è appesa a un filo visto che vanno in finale i primi tre più i due migliori tempi. Vince lo spagnolo De Arriba in 1’47″30, Benedetti chiude in 1’48″21

19.40: C’è Giordano Benedetti nella prima semifinale degli 800 metri uomini in programma fra poco

19.35: Non ci sono italiane al via però nella prima finale di serata, l’asta femminile che vede ai nastri di partenza ben 13 concorrenti: Eltabaa (Egy), Mahfoudhi (Tun), Parlak (Tur), Lotout (Fra), Sutej (Slo), Kiryakopoulou (Gre), Tavares (Por), Arikazan (Tur), Clemente Martin (Esp), Aristotelous (Cyp), Axpe Echave (Esp), Onofre (Por), Guillon-Romarin (Fra)

19.30: Buonasera agli appassionati di atletica. Sta per prendere il via il programma della seconda giornata dell’atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Tanti azzurri in gara e diverse possibilità di medaglia per i nostri portacolori