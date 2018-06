Lewis Hamilton, GP Francia 2018: “Qualifiche abbastanza semplici. Contento per la pole ma potevo fare meglio”

“Devo dire che non è andata male oggi“. Così Lewis Hamilton ha commentato le qualifiche del GP di Francia. Il campione del mondo in carica ha ottenuto la pole position al termine di una giornata praticamente dominata dalla Mercedes. “È stata un’ottima qualifica per noi“, ha poi proseguito Hamilton in conferenza stampa. “Il team ha fatto un grande lavoro, mettendo insieme la macchina di cui io e Valtteri avevamo bisogno“.

Tutto facile oggi per Hamilton. “Ad essere onesti è stata una sessione abbastanza semplice. Il Q1 e il Q2 sono stati buoni, il Q3 è stato ok anche se avrei potuto fare meglio. Ma sono contento per la pole, ci stavo lavorando da parecchio. C’è tanta pressione perché siamo tutti sempre vicini. Fin qui mi sto divertendo, sono entusiasta per il ritorno in Francia ed è stata bellissima la risposta del pubblico“.













