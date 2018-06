F1, Sebastian Vettel a quota 50. La classifica dei piloti per numero di vittorie. Guida Michael Schumacher

Sebastian Vettel ha letteralmente dominato il GP del Canada 2018 e ha così conquistato la sua 50esima vittoria in Formula Uno. Il tedesco ha fatto cifra tonda, raggiungendo il prestigioso traguardo in 10 anni: la sua prima vittoria risale al GP d’Italia 2008 al volante della Toro Rosso, poi 38 affermazioni con la Red Bull (con cui ha vinto anche quattro Mondiali) e 11 successi nelle ultime tre stagioni in Ferrari (insegue ancora il primo iride con la Rossa).

Il 30enne ha tenuto la testa della gara di Montreal dal primo all’ultimo metro: uno scatto perfetto dalla pole position, poi un assolo totale senza mai essere insidiato da nessun rivale e senza rischiare nulla nell’unico pit-stop. Sebastian Vettel si conferma al quarto posto della classifica dei piloti più vincenti di tutti i tempi ma si è portato a una sola lunghezza dal francese Alain Prost, fermo a 51. Decisamente più lontano il suo grande rivale Lewis Hamilton (64), al secondo posto di una graduatoria capeggiata dal mito Michael Schumacher che in una carriera luminosa è stato in grado di salire sul gradino più alto del podio per ben 91 volte, un numero che sembra davvero inavvicinabile. Di seguito la classifica dei piloti più vincenti della storia.













FOTOCATTAGNI