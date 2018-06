La nuova frontiera dei tornei di slot machine

Sapevi che esistono i tornei di slot machine? Cosa sono e come funzionano



Uno dei più grandi tornei di slot machine è stato giocato nel casinò di Mohegan Sun in Connecticut, che è entrato già due volte nei Guinness dei primati per il maggior numero di slot attive nella medesima partita. Nell’ultimo appuntamento si parla di 5mila partecipanti di cui 200 hanno vinto un ammontare di 100mila dollari. Solo il vincitore del torneo, però, si è portato a casa 50mila dollari. Questo dimostra che le slot machine non sono solo un giochetto per singoli, ma che può anche essere una sfida fra players che gareggiano per vedere tra di loro qual è quello più benvoluto dalla dea bendata.

Il gioco delle slot oggi propone offerte ampie, anche online, per far divertire le persone in contesti sempre più innovativi e stimolanti. Il vantaggio di questo gioco, rispetto ad altri da casinò come roulette, poker, blackjack, è che non occorre avere particolari capacità perché tutto è molto semplice e rilassante. I tornei di slot machine online si tengono solo occasionalmente su portali specializzati perché sono una cosa un po’ particolare. In queste occasioni, però, finalmente i giocatori possono sfidare non solo il banco ma anche altri contendenti, alla pari. Tutto questo ovviamente sempre comodamente dal divano di casa.

Come funzionano i tornei di slot machine



I tornei di slot machine non sono tutti uguali, così come non lo sono le diverse slot, anche se permangono le regole di base. Le tipologie più famose di torneo di slot machine sono: gratuito, a pagamento, sit&go, evento programmato. La partecipazione è per gli iscritti al sito del casinò online perché comunque bisogna essere maggiorenni. In alcuni casi a giocare in formula torneo sono solo i giocatori più fidelizzati a cui viene proposto solo dopo un numero minimo di giocate per cui vengono considerati player vip.

Talvolta si tratta di tornei proposti last minute, quando ci sono contemporaneamente un numero minimo di utenti giocanti, o in altri casi invece si tratta di tornei programmati con una data e un’ora precisa. I tornei possono anche durare delle ore e alla fine di ogni sessione di torneo, alla scadenza del tempo a disposizione, vince il player che ha raggiunto il punteggio più alto. Si tratta quindi di una gara contro il tempo emozionante e avvincente.

Quando si svolgono questo tipo di sfide il giocatore ha sempre a disposizione la classifica aggiornata per avere sotto controllo l’andamento del torneo e sapere come si sta classificando. Per vincere una gara di questo genere ed accaparrarsi il montepremi extra è necessario essere concentrati e rapidi nel ragionamento, per questo la chiave giusta è non perdersi troppo ad esultare quando si fanno punti, ma tenere duro fino alla fine.

Dove giocare: la sicurezza resta fondamentale



I tornei di slot machine sono una modalità di gioco proposta dai casinò online a cui si forniscono dati personali e carta di credito. Proprio per questo motivo è fondamentale, anche se si tratta di svago, fare in modo di tutelare la propria sicurezza. Questo si fa in primo luogo giocando con coscienza in modo responsabile perché purtroppo la dipendenza e lo sperpero sono un problema diffuso e, in secondo luogo, facendo attenzione al sito su cui si sceglie di giocare.

I siti seri e affidabili, autorizzati dal Monopolio di Stato, sono quelli che hanno il simbolo aams con il relativo numero di licenza confrontabile anche sul sito di questa autorità. Le slot gratis di videoslotmachineonline.it, per esempio, sono sotto controllo dell’aams, che garantisce al giocatore di avere a che fare con un sito sicuro. Questo ente, che controlla i movimenti e anche se il giocatore ha la maggiore età, si occupa anche di supervisionare che lo svolgimento dei giochi sia regolare, come dovrebbe sempre essere.