Atletica, Mondiali U20 2018: i convocati dell’Italia. 52 azzurri a Tampere, spiccano Sibilio e Visca

Stefano Baldini, DT del settore giovanile, ha diramato le convocazioni per i Mondiali Under 20 di atletica leggera che si disputeranno a Tampere (Finlandia) dal 10 al 15 luglio. L’Italia sarà presente alla rassegna iridata di categoria con 52 azzurri (26 maschi e 26 femmine). Spiccano soprattutto Alessandro Sibilio (vicecampione europeo nei 400 metri ostacoli) ma anche altri medagliati continentali come Carolina Visca (giavellotto), Andrea Dallavalle (salto triplo), Mario Marchei (4×100), Nadia Battocletti (3000 metri siepi).

UOMINI/Men (26)

100m/4×100 LORENZO PAISSAN LAGARINA CRUS TEAM 200m/4×100 LORENZO IANES ATLETICA TRENTO 200m/4×100 LORENZO PATTA SS ATL ORISTANO 4×100 MARIO MARCHEI A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 4×100 SAMUELE CECCARELLI ASD ATLETICA ALTA TOSCANA 4×100 FRANCESCO LIBERA ATL. VALLI DI NON E SOLE 400m/4×400 KLAUDIO GJETJA PRO SESTO ATL. 400m/4×400 EDOARDO SCOTTI C.U.S. PARMA 4×400 LORENZO BENATI ATL. ROMA ACQUACETOSA 110m hs MATTIA DI PANFILO A.S.D. ATLETICA FUTURA ROMA 110m hs MATTIA MONTINI ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 400m hs/4×400 SAMUELE LICATA A.S. DIL. MILONE 400m hs/4×400 ALESSANDRO SIBILIO ATL. RICCARDI MILANO 1946 800m/4×400 ANDREA ROMANI ATL. RICCARDI MILANO 1946 800m SIMONE BARONTINI S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 1500m PIETRO ARESE S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. 3000m sc GIOVANNI GATTO U.S. QUERCIA TRENTINGRANA Asta ANDREA MARIN ATL.VICENTINA Asta MATTEO MADRASSI ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD Lungo DENIS RIGAMONTI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER Triplo ANDREA DALLAVALLE G.A. FIAMME GIALLE Triplo SIMONE BIASUTTI TRIESTE ATLETICA Peso ALESSANDRO PACE FIAMME GIALLE G. SIMONI Martello GIORGIO OLIVIERI TEAM ATLETICA MARCHE Marcia 10 km NICOLAS FANELLI ATL. AMATORI CISTERNINO Marcia 10 km RICCARDO ORSONI C.U.S. PARMA

DONNE/Women (26)

100m/4×100 MARGHERITA ZUECCO ATL.VICENTINA 100m/4×100 ALESSIA CARPINTERI A.S.D. C.U.S. CATANIA 200m/4×100 MOILLET KOUAKOU ATL.VICENTINA 200m/4×100 AURORA BERTON LIBERTAS FRIUL PALMANOVA 4×100 VITTORIA FONTANA N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 4×100 ZAYNAB DOSSO G.S. FIAMME AZZURRE 400m/4×400 ELISABETTA VANDI ATL. AVIS MACERATA 400m/4×400 CAMILLA PITZALIS C.U.S. CAGLIARI 4×400 CHIARA GHERARDI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 100m hs DESOLA OKI G.S. FIAMME ORO PADOVA 400m hs/4×400 ANNA POLINARI FONDAZIONE M. BENTEGODI 800m/4×400 ELOISA COIRO G.S. FIAMME AZZURRE 800m FEDERICA CORTESI ATL. VALLE BREMBANA 1500m GAIA SABBATINI ASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO 1500m ELISA PALMERO ASDP ATLETICA PINEROLO 3000m NADIA BATTOCLETTI G.S. FIAMME AZZURRE 3000m sc LINDA PALUMBO ATLETICA CLARINA TRENTINO 3000m sc LUDOVICA CAVALLI S.S. TRIONFO LIGURE Asta REBECCA DE MARTIN ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI Asta MARIA ROBERTA GHERCA ASD ATLETICA VELLETRI Triplo CAMILLA VIGATO GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 Peso SYDNEY GIAMPIETRO G.A. FIAMME GIALLE Martello LUCILLA CELEGHINI A.S. LA FRATELLANZA 1874 Martello xxx Giavellotto CAROLINA VISCA G.A. FIAMME GIALLE Giavellotto SARA ZABARINO A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA