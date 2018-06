Kimi Raikkonen, GP Francia 2018: “Nella Q3 ho sbagliato troppo, domani proveremo a spingere”

Deludente sesto posto per Kimi Raikkonen nelle qualifiche del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 sul tracciato di Le Castellet. Il pilota finlandese chiude ad un secondo di distacco dalla pole position di Lewis Hamilton, con un finale nel quale ha commesso davvero troppi errori. Il primo tentativo della Q3 lo ha visto perdere addirittura sette decimi nell’ultimo settore, quindi è rientrato in pista con un nuovo set di gomme, ha riprovato il secondo giro veloce, ma lo ha abortito immediatamente. Gli ultimi due minuti lo hanno visto procedere in pista senza possibilità di forzare, sia per colpa degli pneumatici, sia perché la benzina rimanente non glielo permetteva. L’umore di “Ice Man”, quindi, non può essere dei migliori. “Non sono stato in grado di completare una tornata perfetta, anzi, nella Q3 non sono proprio stato in grado di chiude un giro decente – mastica amaro il campione del mondo 2007 ai microfoni di Sky Sport – Nel primo tentativo ero partito bene, poi sono finito largo in una curva a destra e ho perso tanto tempo. Nella seconda chance ho sbagliato in avvio e non sono più stato in grado di riprovare. Peccato, è andata così, ormai non posso più farci niente..”.

Nonostante le difficoltà, secondo Raikkonen la Ferrari c’è e non parte battuta domani in gara. “Non siamo andati poi così male. Rispetto ai primi non siamo molto distanti, davvero ci è mancato solo il giro perfetto. Domani potrebbero cambiare le cose”.

In quest’ottica le gomme UltraSoft che la Ferrari avrà in avvio (a differenza delle Mercedes che hanno optato per le SuperSoft) potrebbero fare la differenza? “Diciamo che è una speranza, anche se abbiamo visto in questo inizio di campionato che, chiunque abbia provato la sorpresa a livello di pneumatici, poi in gara non ha avuto cambiamenti clamorosi. Sappiamo di avere un buon passo e gomme prestazionali, cercheremo di dare tutto per sfruttarle al meglio. Vedremo.”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI