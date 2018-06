Kimi Raikkonen, GP Austria 2018: “Non potevo fare molto di più, domani proveremo a sfruttare le UltraSoft al via”

Kimi Raikkonen è moderatamente soddisfatto dopo il quarto posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha chiuso la sua giornata a 530 millesimi di distacco dal suo connazionale Valtteri Bottas, consapevole di non avere tra le mani una vettura alla pari di una Mercedes che, invece, sembrava davvero impeccabile. “Sinceramente non ho avuto grossi problemi nel corso di queste qualifiche – ammette “Ice Man” ai microfoni di Sky Sport – Probabilmente potevo fare qualcosa di meglio nelle ultime curve veloci, ma in quel punto la macchina non era perfetta. Ho provato a spingere al massimo e, proprio per questo, ho perso un po’ di velocità. Ad occhio e croce potevo fare qualcosa di meglio, ma non molto più di quanto fatto”.

A questo punto la concentrazione del ferrarista è tutta puntata alla gara di domani. Sopratutto alle prime fasi di gara .“Partiamo in seconda fila e con una mescola più morbida rispetto alle Mercedes (UltraSoft contro SuperSoft). Proveremo a sfruttare questo aspetto, come abbiamo fatto anche in Francia ma, come si vede spesso, alla domenica le gomme non fanno grandissima differenza, dato che durano a lungo e hanno poco delta l’una dall’altra”.

