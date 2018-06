Judo, Giochi del Mediterraneo 2018: il ritorno di Odette Giuffrida. Il lungo calvario è alle spalle

Odette Giuffrida è finalmente pronta a tornare sul tatami e gli appassionati del judo azzurri sono pronti a scommettere che ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona punterà subito alla medaglia.

Un calvario durato mesi quello dell’atleta romana e che ne ha fortemente influenzato la stagione agonistica: lesione al cercine e al capolungo del bicipite, una lesione rimediata durante la preparazione al Mondiale di Budapest, ma inizialmente presa alla leggera. Vuoi per la trance agonistica che accompagna le competizioni iridate, come raccontato da Giuffrida stessa in un’intervista a Gazzetta dello Sport, vuoi perché certe lesioni non sempre risultano chiare dagli accertamenti strumentali, sul tatami di Budapest è scesa comunque e non al meglio. Nella riedizione della finale di Rio contro la kosovara Majlinda Kelmendi, Giuffrida è stata eliminata quasi subito.

Passato il Mondiale e calata l’adrenalina, Giuffrida ha voluto vederci chiaro su quella spalla ancora dolorante, fino ad arrivare al verdetto: lesione al cercine e al capolungo del bicipite e intervento chirurgico inevitabile. L’operazione, avvenuta con successo il 31 ottobre dello scorso anno, ha comportato altri mesi di stop per la judoka azzurra che, inevitabilmente, ha dovuto saltare appuntamenti importanti come le tappe di Gran Prix di Tokyo e Parigi e gli Open di Roma, ma soprattutto l’appuntamento europeo di Tel Aviv.

“Tornerò più forte di prima“, aveva annunciato all’indomani dell’operazione e con l’appuntamento di Tarragona dei Giochi del Mediterraneo Giuffrida potrà finalmente tornare a calcare un tatami internazionale, un’occasione che al di là del piazzamento sarà fondamentale per farle ritrovare muscoli e concentrazione in vista dell’inizio del periodo di qualificazione olimpica.













Foto: European Judo Union