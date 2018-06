Judo, Fabio Basile tra maturità a scuola e Giochi del Mediterraneo: “Qui per sfidare Ciloglu. Il peso? Se uno è forte rimane forte”

Fabio Basile è pronto per scendere sul tatami ai Giochi del Mediterraneo 2018 dove sarà una delle punte di diamante dell’Italia. Gli azzurri stanno dominando a Tarragona ma hanno bisogno anche del supporto del Campione Olimpico che si presenta in Catalogna con l’obiettivo di vincere. Il 23enne cercherà l’impresa nel pieno degli esami di maturità: ha appena terminato gli scritti e il 9 luglio ha in programma l’orale.

Il futuro ragioniere ha analizzato la situazione in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport: “Ho scelto il tema sulla Costituzione. La terza prova prevedeva inglese, economia politica, storia e tante altre materie ma nel complesso è andata bene, mi aspettavo domande più difficili. Se punti sullo sport, la scuola diventa complessa da portare avanti per mancanza di tempo. Anche i ragazzi più piccoli che si allenano con me riscontrano lo stesso problema. In ogni caso, io mi iscriverò all’Università a Roma nel prossimo anno accademico“.

Basile non ha nascosto i motivi per cui ha deciso di partecipare alla rassegna riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum: “Vengo a combattere in Spagna per sfidare Ciloglu (il turco che lo ha sconfitto al secondo turno dei recenti Europei, ndr). E’ solo un avversario scomodo. Non è forte, tecnico o spettacolare. Arrivo in Spagna perché voglio dimostrare a me stesso di poterlo battere“.

Il 23enne parla ancora del salto di categoria di peso: “In realtà ci sono pro e contro come sempre. Un pro è sicuramente la mancanza di stress, il fatto che mangio e bevo senza rispettare diete particolari per il peso. Il contro è che ti devi allenare di più sul piano fisico e muscolare. Ma se uno è forte, resta forte. Non è cambiato nulla“. E spera di festeggiare la medaglia d’oro insieme al suo grande amico Frank Chamizo: “Lui è il numero uno, il re della lotta. Non è umano, è veramente troppo forte. E non ha rivali. Siamo amici nelle follie. Ci siamo divertiti insieme parecchie volte…“.