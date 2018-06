Boxe, Fabio Turchi riparte dalla sfida ad Habachi: “Cerco nuovi stimoli. Che emozione l’incontro con Holyfield”

Fabio Turchi tornerà a combattere venerdì 6 luglio al Teatro Principe di Milano. Il peso massimo leggero, imbattuto con 14 vittorie all’attivo (11 per ko), affronterà l’italo-marocchino Yassine Habachi (5-10-4) sulla distanza delle otto riprese. Si tratterà di un match nel sottoclou perché l’evento principale della serata sarà la sfida tra Valeria Imbrogno e Judith Hachbold, in palio la cintura per la pace WBC dei pesi mosca.

Fabio Turchi è prossimo al trasferimento alla Opi 82: come ha riferito l’organizzatore dell’evento Alessandro Cherchi sono in dirittura d’arrivo le trattative con la Boxe Loreni per completare il passaggio di “scuderia”. Il quasi 25enne toscano (spegnerà le candeline il prossimo 24 luglio) ha raccontato le sue sensazioni del momento, partendo dalla sfida contro Demetrius Banks che si è tenuta negli USA: “E’ stata una bella esperienza sotto ogni punto di vista perché ho trovato una grande professionalità. La società che organizzava l’evento ci ha messo a disposizione un autista italiano che ci ha portati in giro per Providence. Mi sono allenato nella palestra locale sotto gli occhi di Evander Holyfield che mi ha sorpreso per la sua umiltà. Pur essendo uno dei più grandi campioni nella storia della boxe, parlava con noi con molta semplicità, è stato disponibile a farsi una foto con me ed è stato sempre molto gentile. Non mi aspettavo che un grande personaggio come lui fosse così alla mano. Il match contro Demetrius Banks è stato duro perché ero emozionato. L’ho colpito bene diverse volte. Lui ha abbandonato alla fine del quarto round. Mi sarebbe piaciuto ripetere l’esperienza ma ci sono stati problemi organizzativi e proprio per questo ho deciso di passare alla Opi 82, ho bisogno di nuovi stimoli e Salvatore Cherchi ha importanti contatti a livello internazionale“.