Judo, Europei Cadetti 2018: Giulia Giorgi e Assunta Scutto d’argento a Sarajevo! Carlotta Avanzato è bronzo

Brilla l’azzurro per l’Italia femminile agli Europei cadetti 2018 di judo a Sarajevo (Bosnia). Tre italiane sono salite sul podio al termine della prima giornata della competizione, conquistando due argenti e un bronzo in salsa “rosa”. Strepitosa la prova delle azzurrine nella categoria -48 kg, in cui Assunta Scutto e Carlotta Avanzato sono salite rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio.

La Scutto ha superato la georgiana Lapachishvili e l’ucraina Snitko prima di sfidare in semifinale Carlotta Avanzato in un derby all’ultimo respiro, ma in finale ha dovuto arrendersi al cospetto della russa Irena Khubulova, portando a casa un comunque eccellente argento. La Avanzato, dal canto suo, dopo aver battuto nettamente la serba Milic e la turca Karabukut, si è arresa per somma di sanzioni contro Susy Scutto in semifinale, ma ha ritrovato rapidamente la concentrazione e nella finale per il terzo posto ha sconfitto la francese Gonzalez, salendo sul terzo gradino del podio.

Ottima anche la prova di Giulia Giorgi, strepitosa nel conquistare l’argento dopo aver sconfitto la bulgara Georgieva e la francese Lagarde nei primi due turni della categoria -40 kg, prima di cedere in finale contro la rumena Hagianu. Si è fermata ad un passo dal podio, infine, l’avventura di Silvia Drago, che ha ceduto in semifinale contro la campionessa uscente Ana Puljiz, per poi essere sconfitta dalla russa Borisova nella finale per il bronzo. Tra gli uomini, invece, i migliori piazzamenti sono stati i settimi posti di Cristian Miceli nei -50 kg e Vincenzo Skenderi nei -55 kg, ma le carte da giocare sono ancora tante e l’Italia può davvero chiudere la competizione con un ottimo bottino di medaglie.











Foto: IJF