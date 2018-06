Judo, European Cup 2018: Linda Politi seconda a Celje-Podcetrtek! Matteo Piras sale sul terzo gradino del podio

Italia protagonista in Slovenia, dove a Celje-Podcetrtek è andato in scena un altro prestigioso appuntamento dell’European Cup 2018.

Linda Politi e Matteo Piras sono saliti sul podio in un torneo che ha visto la partecipazione di ben 314 atleti provenienti da 25 Nazioni.

Piras ha conquistato un eccellente terzo posto nella categoria -66 kg, superando in rapida successione l’ungherese Pongracz, l’ucraino Mameidov e il francese Azema prima di cedere il passo al cospetto del polacco Golus in una semifinale molto discussa per alcune decisioni arbitrali che hanno fatto storcere il naso allo staff azzurro.

Piras, però, ha tenuto alta la concentrazione e ha sconfitto il russo Balkarov, ergendosi così sul terzo gradino del podio.

Ancora meglio ha fatto Linda Politi, che nella categoria -78 kg è riuscita a imporsi per ippon contro la tedesca Peric, la slovena Mohoric e la francese Pierret, evidenziando una straripante superiorità rispetto alle avversarie e guadagnandosi l’accesso alla finale.

La velocità di gambe della tedesca Dollinger, tuttavia, ha messo in difficoltà l’azzurra, che si è arresa ad un passo dalla vittoria, accontentandosi di un comunque eccellente secondo posto che conferma il suo straordinario talento e la sua capacità di imporsi in ambito internazionale.











mauro.deriso@oasport.it

Foto: Fijlkam