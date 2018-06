Australia-Perù, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

L’Australia deve battere il Perù per sperare di ottenere il pass per gli ottavi di finale ai Mondiali 2018 di calcio. I Socceroos con una vittoria e la conseguente sconfitta della Danimarca con la Francia, riuscirebbero infatti a superare i danesi in classifica e chiudere così al secondo posto il Gruppo C. Dall’altra parte La Blanquirroja, già eliminata, proverà a regalare una gioia ai propri tifosi.

Australia-Perù si giocherà questo pomeriggio (martedì 26 giugno) al Fisht Stadium di Sochi con calcio di inizio alle 16.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset 20 e in diretta streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

MARTEDÌ 26 GIUGNO

16.00 Australia-Perù, Gruppo C, Fisht Stadium

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: feelphoto Shutterstock.com