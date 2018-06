Iran-Spagna, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Mercoledì 20 giugno (ore 20.00) Iran e Spagna si confronteranno per la seconda giornata del gruppo B dei Mondiali 2018 in Russia.

Gli spagnoli, reduci dal pareggio spettacolare (3-3) contro il Portogallo, dovranno esprimere il proprio meglio contro una squadra vittoriosa all’esordio (1-0 contro il Marocco). Un match tra due selezioni che non si sono mai incontrate in precedenza. E’ chiaro che i favori del pronostico sono tutti per le Furie Rosse, considerati l’esperienza ed il più alto tasso tecnico. Tuttavia, come sta avvenendo nel corso di questa rassegna, nessuna gara è scontata e gli uomini di Hierro non dovranno commettere l’errore di ritenere la partita già vinta in partenza. La concentrazione va tenuta alta per centrare il primo successo in questo campionato del mondo.

Iran-Spagna si giocherà domani sera (mercoledì 20 giugno) alla Kazan Arena di Kazan con calcio di inizio alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO

20.00 Iran-Spagna, Gruppo B, Kazan Arena













