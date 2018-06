Inghilterra-Panama, Mondiali 2018: le probabili formazioni

Oggi domenica 24 giugno si gioca Inghilterra-Panama, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La Nazionale dei Tre Leoni scenderà in campo con tutti i favori del pronostico e va a caccia della vittoria che varrebbe la qualificazione agli ottavi di finale, a braccetto con il Belgio che affronterà poi nello scontro diretto conclusivo. L’Inghilterra, che all’esordio aveva sconfitto la Tunisia soltanto allo scadere, non dovrebbe subire troppo la grinta dei centroamericani che cercheranno però di fare bella figura contro una delle icone del calcio internazionale.

Southgate non dovrebbe cambiare l’undici visto contro gli africani, dunque punterà su un 3-4-3 molto solido e con grande verve offensiva. Harry Kane la punta di riferimento doppo la doppietta all’esordio, a comporre il tridente con Sterling e Lingard.

Perez proverà a sognare e si affiderà a un prudente 4-1-4-1: Perez unica punta, poi due linee molto solide e compatte che cercheranno di imbrigliare gli avversari. Di seguito le probabili formazioni di Inghilterra-Panama ai Mondiali 2018 di calcio.

INGHILTERRA-PANAMA: PROBABILI FORMAZIONI

Inghilterra (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling.

Panama (4-1-4-1): Penedo; Murillo, Torres, Escobar, Davis; Gomez; Barcenas, Cooper, Godoy, Rodriguez; Perez.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com