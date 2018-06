Griglia di partenza F1, GP Austria 2018: risultato qualifiche e classifica. Bottas in pole position, prima fila Mercedes. Vettel terzo ma penalizzato

Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale 2018. Il finlandese della Mercedes ha sorpreso tutti e ha strappato la partenza al palo battendo il compagno di squadra Lewis Hamilton per appena 19 millesimi. Sebastian Vettel ha chiuso in terza posizione ma scatterà sesto a causa di una penalità inflittagli per aver ostacolato Sainz.. Di seguito la griglia di partenza del GP di Austria 2018 con il risultato delle qualifiche e tutta la classifica.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA: RISULTATI QUALIFICA

1. Bottas

2. Hamilton

3. Raikkonen

4. Verstappen

5. Grosjean

6. Vettel (penalizzato di tre posizioni)

7. Ricciardo

9. Sainz

10. Hulkenberg

11. Ocon

12. Gasly

13. Alonso

14. Stroll

15. Vandoorne

16. Perez

17*. Leclerc (penalizzato di cinque posizioni)

18. Sirotkin

19. Hartley

20. Ericsson













FOTOCATTAGNI