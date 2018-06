Gregorio Paltrinieri, Campione di tutto! Olimpiadi, Mondiali, Europei, Mediterraneo: apoteosi completa. Il palmares dell’azzurro

Gregorio Paltrinieri completa il proprio forziere, conquista l’unico oro che gli mancava e si consacra definitivamente. Dopo essersi laureato Campione Olimpico, Campione del Mondo e Campione d’Europa, il carpigiano ha conquistato anche i Giochi del Mediterraneo e chiude definitivamente il cerchio. Il 23enne aveva deciso di nuotare a Tarragona proprio per mettersi al collo l’unico alloro che mancava al suo palmares (lo scorso anno si era imposto anche alle Universiadi) e per prepararsi nel migliore modo possibile agli Europei in programma a inizio agosto a Glasgow. Greg si è imposto in assoluta scioltezza sui 1500 metri stile libero, la gara prediletta. Questo il suo infinito palmares.

OLIMPIADI:

1 oro (1500m a Rio 2016)

MONDIALI:

2 ori (1500m a Kazan 2015 e Budapest 2017)

1 argento (800m a Kazan 2016)

2 bronzi (1500m a Barcellona 2013, 800m a Budapest 2017)

EUROPEI:

5 ori (1500m a Debrecen 2012, 1500m a Berlino 2014, 800m a Berlino 2014, 1500m a Londra, 800m a Londra)

UNIVERSIADI:

3 ori (800m, 1500m, 10km di fondo a Taipei 2017)

GIOCHI DEL MEDITERRANEO:

1 oro (1500m a Tarragona 2018)