F1 GP Austria 2018, Carlos Sainz assolve Sebastian Vettel: “Non mi ha visto, non lo hanno avvisato”. Il ferrarista rischia la penalità

Sebastian Vettel rischia di subire una penalizzazione sulla griglia di partenza del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari avrebbe impedito a Carlos Sainz di dare il massimo nel suo giro lanciato: il tedesco, infatti, procedeva molto piano sul tracciato ed era sulla traiettoria dello spagnolo in uscita dalla curva 1. L’uomo della Renault è stato costretto ad allargare e a uscire dalla pista per evitare un tamponamento ma è comunque riuscito ad accedere al Q3.

Carlos Sainz ha scagionato il teutonico ai microfoni di Sky Sport: “So che non ha fatto apposta e so che non mi ha visto, probabilmente non lo hanno avvisato dai box. Sono riuscito a vederlo e a evitarlo, fortunatamente non ha compromesso la mia qualificazione al Q3“. Sebastian Vettel, che poi ha chiuso la qualifica al terzo posto alle spalle delle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, si è scusato pubblicamente con l’iberico e ha affermato di non avere fatto apposta, di non essersi proprio accordo del sopraggiungere dell’avversario. Vedremo quello che decideranno i commissari.













FOTOCATTAGNI