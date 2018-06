Golf, Giochi del Mediterraneo 2018: i convocati dell’Italia. Una squadra tutta da scoprire. C’è anche Diana Luna!

Anche il golf è parte del programma dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Nella rassegna dedicata ai paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo verranno assegnate quattro medaglie d’oro: due per l’individuale, maschile e femminile, e due a squadre. Visto il periodo non ci sono chiaramente atleti di spicco, dal momento che, soprattutto per gli uomini, giugno è un mese fitto tra la disputa dello US Open e il cammino verso l’Open Championship. Questo si è riflettuto anche nelle convocazioni.

I convocati dell’Italia per il golf ai Giochi del Mediterraneo 2018

Diana Luna

Philip Geerts

Roberta Liti

Angelica Moresco

Jacopo Vecchi Fossa

Aron Zemmer

Il livello della competizione non è ovviamente altissimo, per i motivi sopra citati, per cui tutto può succedere. Gli azzurri Philip Geerts, Jacopo Vecchi Fossa e Aron Zemmer hanno le carte in regola per fare bene. Sono poco abituati a frequentare il tour maggiore, se non in occasione dei tornei italiani (Geerts e Vecchi Fossa hanno mancato il taglio al Rocco Forte Sicilian Open; Vecchi Fossa anche all’Italian Open). Tarragona può essere dunque l’occasione per raccogliere qualcosa di importante.

Discorso differente per le donne. Su Diana Luna non c’è nulla da dire. È parte integrante della storia del golf italiano al femminile, negli anni ha diluito le apparizioni, dovendo conciliare sport e famiglia, ma ha ancora il talento per dire la sua. A Tarragona avrà invece l’occasione di aggiungere un altro alloro prezioso alla sua bacheca. Roberta Liti e Angelica Moresco, invece, fanno parte della nuova generazione, quella di ragazze che hanno compiuto il salto oltreoceano per giocare e crescere al college. La prima ad Arizona State, la seconda ad Alabama: per loro, i Giochi del Mediterraneo, rappresentano un’altra tappa nel percorso di crescita per entrare nel golf delle grandi.













Foto: profilo Twitter Diana Luna