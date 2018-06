Gironi Mondiali 2018: tutti i raggruppamenti e le favorite per il passaggio del turno

Siamo ormai ai nastri di partenza degli attesissimi Mondiali di calcio di Russia 2018. La kermesse vede al suo via 32 nazionali agguerrite, tutte con un unico sogno: alzare la Coppa del Mondo. Un obiettivo per alcune, un miraggio per altre, utopia per le più piccole. Sarà un mese di grande sport, con emozioni e campioni pronti a darsi battaglia sui prati verdi della Russia. Si incomincerà, come sempre, dagli otto gironi eliminatori. Proviamo a fare un po’ le “carte” ai vari raggruppamenti, cercando di prevedere quali saranno le due squadre che si qualificheranno agli ottavi di finale e, possibilmente, anche in quale ordine,

GRUPPO A – RUSSIA, ARABIA SAUDITA, EGITTO, URUGUAY – Il girone della nazionale padrona di casa che, tuttavia, non sembra propriamente uno spauracchio. Il CT Stanislav Cherchesov ha convocato 23 elementi che uniscono esperienza a forze fresche, ma la naturale favorita del raggruppamento è l’Uruguay che può presentare un attacco composto da Edinson Cavani e Luis Suarez, sostenuti da tante nostre conoscenze come Rodrigo Bentancur o Matias Vecino in mezzo al campo, mentre in difesa tutto ruoterà attorno alla temibile coppia di centrali Josè Gimenez e Diego Godin. Alle spalle dei sudamericani si giocheranno il passaggio del turno proprio la Russia e l’Egitto, sospinto da Mohammed Salah. Lo scontro diretto si disputerà nella seconda giornata e, con molta probabilità, deciderà chi farà compagnia negli ottavi all’Uruguay. Leggermente favorita la Russia. PASSANO IL TURNO: URUGUAY E RUSSIA.

GRUPPO B – PORTOGALLO, SPAGNA, IRAN, MAROCCO – Sulla carta uno dei gruppi più scontati. Il passaggio al turno successivo di Portogallo e Spagna sembra assolutamente inevitabile con Iran e Marocco a giocarsi il platonico terzo posto. Il gap tra queste nazionali è troppo ampio per pensare a possibili sorprese, per cui l’unico aspetto da decidere sarà chi conquisterà il primo posto e, in questo caso, la Spagna appare la favorita. Lo scontro diretto si giocherà nella prima giornata a Sochi. PASSANO IL TURNO: SPAGNA E PORTOGALLO.

GRUPPO C – FRANCIA, AUSTRALIA, PERU’, DANIMARCA – Anche in questo caso abbiamo una nazionale sopra tutte le altre, ed è la Francia che, a rigor di logica, dovrebbe passare agli ottavi senza patemi. Chi le farà compagnia? Tutto si deciderà tra Perù e Danimarca, dato che l’Australia è un gradino sotto, con lo scontro diretto di Saransk del 16 giugno che inizierà a darci uno scenario più definito. Anche se i sudamericani hanno una squadra interessante con Paulo Guerrero perno dell’attacco, gli scandinavi saranno guidati dal talento di Christian Eriksen e, proprio per questo, sono leggermente favoriti. PASSANO IL TURNO: FRANCIA E DANIMARCA.

GRUPPO D – ARGENTINA, NIGERIA, ISLANDA, CROAZIA – Probabilmente il gruppo più equilibrato dei Mondiali. Tutto sembra portare all’Argentina prima in classifica, ma anche l’Albiceleste non dovrà distrarsi nemmeno un secondo. Il potenziale offensivo della squadra di Jorge Sanpaoli non ha eguali, ma in difesa e centrocampo i problemi rimangono. Se l’Argentina dovrebbe essere la prima della classe, alle sue spalle mettiamo la Croazia che ha a disposizione qualità ed esperienza, ma Islanda e Nigeria saranno due rivali assolutamente complicate. L’equilibrio regnerà sovrano e non sono affatto da escludere le sorprese. PASSANO IL TURNO: ARGENTINA E CROAZIA.

GRUPPO E – BRASILE, SVIZZERA, COSTA RICA, SERBIA – Ok, i verdeoro sono già agli ottavi di finale qualificati in prima posizione, non perdiamo tempo, per cui passiamo a chi li seguirà. Sulla carta tutto sembra portare alla Svizzera, una nazionale ormai solida a questi livelli ma, come visto nel 2014, mai sottovalutare la Costa Rica. La Serbia è una squadra imprevedibile che non ha mezze misure. O fa benissimo, o malissimo. In questo caso non propendiamo per la seconda opzione. PASSANO IL TURNO: BRASILE E SVIZZERA.

GRUPPO F – GERMANIA, MESSICO, SVEZIA, COREA DEL SUD – Anche in questo caso non perdiamo tempo con la Germania, nettamente favorita del gruppo, ma chi passerà assieme a lei agli ottavi? Il Messico, nonostante non sia nella sua migliore versione di sempre, sembra la grande candidata a passare il turno, dato che Svezia e Corea del Sud appaiono davvero lontane dall’essere competitive. Gli scandinavi, come abbiamo visto a nostre spese, hanno grande solidità difensiva, ma prima o poi bisogna anche segnare.. PASSANO IL TURNO: GERMANIA E MESSICO.

GRUPPO G – INGHILTERRA, BELGIO, TUNISIA, PANAMA – Un altro girone che non ha storia. Inghilterra e Belgio passeranno il turno, resta da capire in quale ordine. Mettiamo la squadra guidata da Eden Hazard e Kevin de Bruyne leggermente davanti, ma non sarà affatto scontato. Per Panama e Tunisia rimane l’onore di aver preso parte all’evento e di avere affrontato campioni come Harry Kane o Dele Alli. PASSANO IL TURNO: BELGIO E INGHILTERRA.

GRUPPO H – POLONIA, GIAPPONE, SENEGAL, COLOMBIA – Anche in questo caso ci sono due nazionali con buon margine. Colombia e Polonia. Los Cafeteros sembrano i favoriti vista la rosa a disposizione, mentre Robert Lewandowski guiderà i suoi verso gli ottavi di finale. Giappone e Senegal sono lontani dal poter mettere i bastoni tra le ruote alle due rivali, per cui si giocheranno il terzo posto. PASSANO IL TURNO: COLOMBIA E POLONIA.

