Calcio femminile: UFFICIALE! Il Milan acquisisce il titolo sportivo del Brescia ma la Champions League…

La notizia era già nell’aria da qualche giorno, dopo che il presidente del Brescia calcio femminile Giuseppe Cesari aveva convocato l’intera rosa e lo staff per comunicare che nella prossima stagione non avrebbe potuto iscrivere il club alla Serie A.

Una delle squadre più importanti del panorama calcistico nazionale italiano delle donne in difficoltà economica. Da mesi si parlava di una trattativa tra Cesari ed il Milan maschile e nella giornata appena trascorsa è arrivato il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che dalla stagione 2018/19 parteciperà, per la prima volta nella storia del Club rossonero, al campionato di Serie A femminile. La FIGC, con una delibera firmata dal Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, ha infatti ufficializzato l’acquisizione da parte del Milan del titolo sportivo dell’A.C.F. Brescia. Il Milan, dunque, compie un ulteriore passo all’interno del progetto della Federazione per lo sviluppo del calcio femminile in Italia. Un percorso intrapreso dal Club dalla stagione 2015/16 con l’introduzione, nel proprio Settore Giovanile, delle prime due squadre rossonere di “Pulcine” e proseguito negli anni successivi con l’implementazione di altre formazioni”.

Dunque, un’altra società storica del calcio maschile fa la sua entrata in quello delle donne, dopo il percorso intrapreso nell’annata 2015/2016 con l’introduzione del settore giovanile “in rosa”. L’acquisizione del diritto sportivo del Brescia dal parte del Milan, però, porta a chiedersi se la compagine rossonera potrà partecipare alla Champions League di calcio femminile.

Secondo il regolamento, la società milanista non può limitarsi solo ad acquisire il titolo sportivo ma deve prendere anche la maggioranza, dal punto di vista societario, cambiando il nome in un momento successivo. Il numero di matricola della Figc è infatti diverso da quello dell’Uefa. Quest’ultimo si riferisce alla compagine di Cesari, visto il secondo posto ottenuto nel campionato appena concluso (sconfitta nello spareggio contro la Juventus). Si potrebbe quindi pensare che vi possa essere una rinuncia alla competizione europea? In quel caso, sarebbero Fiorentina e Tavagnacco (le terze della classifica generale) ad essere interessate e, essendo arrivate a pari punti, potrebbe esserci uno spareggio. Non resta che attendere.













Foto: pagina facebook Brescia Calcio Femminile