Giochi del Mediterraneo 2018: tutti gli azzurri in gara sabato 23 giugno. Programma, orari e tv

Oggi sabato 23 giugno l’Italia vorrà subito fare la voce grossa ai Giochi del Mediterraneo 2018 in corso di svolgimento a Tarragona (Spagna). La nostra Nazione vuole confermarsi Regina del Mare Nostrum, si va a caccia di una vagonata di medaglie e si spera di ori preziosissimi: Mirco Scarantino, Alessandra Pagliaro, Simona Quadarella, Sara Cardin, Luca Maresca e tante altre stelle ci regaleranno grandi emozioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli azzurri in gara oggi sabato 23 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 23 GIUGNO:

09.00 KARATE – 50kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile): Erminia Perfetto

09.00 KARATE – 55kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile): Sara Cardin

09.00 TIRO A VOLO – Trap, qualificazioni (femminile): Maria Lucia Palmitessa, Jessica Rossi

09.00 TIRO A VOLO – Trap, qualificazioni (maschile): Valerio Grazini, Giovanni Pellielo

09.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, qualificazioni (femminile): Rebecca Lesti

09.00 CANOA – K1 500m, batterie (femminile): Irene Burgo

09.20 CANOA – K1 500m, batterie (maschile): Alessandro Gnecchi

09.30 NUOTO – 800m stile libero, batterie (femminile): Diletta Carli, Simona Quadarella

09.30 NUOTO – 200m stile libero, batterie (maschile): Stefano Di Cola, Filippo Megli

09.30 NUOTO – 100m stile libero, batterie (femminile): Erika Ferraioli, Laura Letrari

09.30 NUOTO – 50m dorso, batterie (maschile): Nicolò Bonacchi, Simone Sabbioni

09.30 NUOTO – 50m dorso, batterie (femminile): Tania Quaglieri, Silvia Scalia

09.30 NUOTO – 100m farfalla, batterie (maschile): Piero Codia, Matteo Rivolta

09.30 NUOTO – 100m farfalla, batterie (femminile): Elena Di Liddo, Claudia Tarzia

09.30 NUOTO – 200m rana, batterie (maschile): Edoardo Giorgetti, Luca Pizzini

09.30 NUOTO – 200m rana, batterie (femminile): Martina Carraro, Francesca Fangio

09.30 NUOTO – 200m misti, batterie (maschile): Federico Turrini

09.30 NUOTO – 400m misti, batterie (femminile): Alessia Polieri, Carlotta Toni

09.30 NUOTO – 4x100m stile libero, batterie (maschile): Italia

09.30 NUOTO – 4x200m stile libero, batterie (femminile): Italia

09.45 TIRO CON L’ARCO – Team Event, 1/18 (maschile): Italia

09.50 CANOA – K1 200m, batterie (femminile): Francesca Genzo

10.00 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – seconda serie (maschile): Carlo Allais, Francesco Caldarola, Brando Caruso, Matteo Luzzeri

10.00 BADMINTON – Eliminatorie (maschile): Giovanni Greco, Rosario Maddaloni

10.00 BADMINTON – Eliminatorie (femminile): Katharina Fink, Judith Mair

10.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Croazia vs Italia (maschile)

10.10 CANOA – K1 200m, batterie (maschile): Manfredi Rizza

10.30 TIRO CON L’ARCO – Team Event, 1/18 (femminile): Italia

10.40 CANOA – K2 500m, batterie (maschile): Giulio Dressino, Nicola Ripamonti

10.45 TRIATHLON – Sprint individuale (maschile): Federica Parodi

11.00 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – seconda serie (femminile): Alice Bagnoli, Marina Mosti, Marialuisa Pajni, Greta Tagliati

11.00 KARATE – 60kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile): Angelo Crescenzo

11.00 KARATE – 67kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile): Luca Maresca

11.30 TIRO CON L’ARCO – Team Event, quarti di finale (femminile)

11.30 TIRO CON L’ARCO – Team Event, quarti di finale (maschile)

12.00 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – prima serie (maschile): Carlo Allais, Francesco Caldarola, Brando Caruso, Matteo Luzzeri

12.00 VELA – Laser, Regata: Giovanni Coccoluto, Marco Gallo

12.00 VELA – Laser Radial, Regata: Joyce Floridia, Silvia Zennaro

12.00 VELA – RS:X, Regata (maschile): Mattia Camboni, Matteo Evangelisti

12.00 VELA – RS:X, Regata (femminile): Veronica Fanciulli, Flavia Tartaglini

12.10 CANOA – K1 500m, Semifinali (maschile)

12.30 CANOA – K1 200m, Semifinali (femminile)

12.40 CANOA – K1 200m, Semifinali (maschile)

12.45 SCI NAUTICO – Slalom, primo round – prima serie (femminile): Alice Bagnoli, Marina Mosti, Marialuisa Pajni, Greta Tagliati

12.50 CANOA – K2 500m, Semifinali (maschile)

13.00 VOLLEY – Fase a gironi, Italia vs Grecia (maschile)

13.00 TRIATHLON – Sprint individuale (maschile): Nicola Azzano

13.00 KARATE – 50kg, Finali (femminile)

13.15 KARATE – 55kg, Finali (femminile)

13.45 KARATE – 60kg, Finali (maschile)

14.00 KARATE – 67kg, Finali (maschile)

14.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, Finale (femminile)

15.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni con annessa gara a squadre (maschile): Tommaso De Vecchis, Ludovico Edalli, Marco Lodadio, Andrea Russo, Marco Sarrugerio

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 62kg (maschile): Michael Di Giusto, Mirco Scarantino

15.00 SCI NAUTICO – Slalom, secondo round – seconda serie (maschile): Carlo Allais, Francesco Caldarola, Brando Caruso, Matteo Luzzeri

16.00 KARATE – 61kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile): Viola Lallo

16.00 KARATE – 68kg, eliminatorie e ripescaggi (femminile): Silvia Semeraro

16.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale, sedicesimi di finale (maschile)

16.45 TIRO CON L’ARCO – Individuale: sedicesimi di finale (femminile)

17.00 SCI NAUTICO – Slalom, secondo round – prima serie (maschile): Carlo Allais, Francesco Caldarola, Brando Caruso, Matteo Luzzeri

17.20 TIRO CON L’ARCO – Individuale, ottavi di finale (maschile)

17.20 TIRO CON L’ARCO – Individuale, ottavi di finale (femminile)

17.30 NUOTO – 800m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m stile libero, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 50m dorso, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 50m dorso, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 100m farfalla, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 100m farfalla, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m rana, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 200m rana, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 200m misti, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 400m misti, Finale (femminile)

17.30 NUOTO – 4x100m stile libero, Finale (maschile)

17.30 NUOTO – 4x200m stile libero, Finale (femminile)

17.45 SCI NAUTICO – Slalom, secondo round – prima serie (femminile): Alice Bagnoli, Marina Mosti, Marialuisa Pajni, Greta Tagliati

17.55 TIRO CON L’ARCO – Individuale, quarti di finale (maschile)

17.55 TIRO CON L’ARCO – Individuale, quarti di finale (femminile)

18.00 KARATE – 75kg, eliminatorie e ripescaggi (maschile): Rabii Jendoubi

18.00 SOLLEVAMENTO PESI – 48kg (femminile): Alessandra Pagliaro

18.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale, semifinali (maschile)

18.30 TIRO CON L’ARCO – Individuale, semifinali (femminile)

19.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni con annessa gara a squadre (femminile): Martina Basile, Giada Grisetti, Francesca Noemi Linari, Martina Maggio, Lara Mori

19.00 KARATE – 61kg, Finali (femminile)

19.15 KARATE – 68kg, Finali (femminile)

19.30 KARATE – 75kg, Finali (maschile)

20.00 PALLAMANO – Fase a gironi, Grecia vs Italia (femminile)