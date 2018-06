Giochi del Mediterraneo 2018: tutti gli azzurri in gara martedì 26 giugno. Programma, orari e tv

Oggi martedì 26 giugno andrà in scena la quinta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Tanti italiani in gara per rimpinguare il nostro medagliere: spiccano Frank Chamizo, Lara Mori, Giada Grisetti, Marco Lodadio e tante altre stelle in grado di fare la differenza. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari in cui vedremo in gara gli azzurri oggi martedì 26 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDÌ 26 GIUGNO:

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, secondo giro (maschile): Jacopo Vecchi Fossa, Aron Zemmer, Philip Geerts

08.30 GOLF – Torneo individuale e a squadre, secondo giro (femminile): Diana Luna, Roberta Liti, Angelina Moresco

09.00 TENNIS – Doppio, ottavi di finale (maschile)

09.00 TENNIS – Doppio, ottavi di finale (femminile)

09.00 TENNIS – Singolare, primo turno (maschile): Jacopo Berrettini, Giovanni Fonio

09.00 TENNIS – Singolare, primo turno (femminile): Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (maschile): Mihai Bobocica, Niagol Stoyanov

09.30 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (femminile): Chiara Colantoni, Giorgia Piccolin

10.00 LOTTA – Libera 50kg, eliminatorie (femminile): Emanuela Liuzzi

10.00 LOTTA – Libera 53kg, eliminatorie (femminile): Francesca Mori

10.00 LOTTA – Libera 57kg, eliminatorie (femminile): Carola Rainero

10.00 LOTTA – Libera 62kg, eliminatorie (femminile): Sara Da Col

10.00 LOTTA – Libera 68kg, eliminatorie (femminile): Dalma Caneva

11.00 SOLLEVAMENTO PESI – 85kg (maschile): Giuseppe Cristiano Ficco

12.00 VELA – Laser, Regata: Giovanni Coccoluto, Marco Gallo

12.00 VELA – Laser Radial, Regata: Joyce Floridia, Silvia Zennaro

15.00 SOLLEVAMENTO PESI – 69kg (femminile): Giorgia Bordignon, Milena Gianelli

16.00 BOXE – Ottavi di finale (maschili): Francesco Magrì (69kg), Raffaele Di Serio (56kg)

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (maschile):

17.00 TENNISTAVOLO – Singolare, fase a gironi (femminile)

17.00 GINNASTICA ARTISTICA – Finale di Specialità (maschile e femminile): Lara Mori e Giada Grisetti (parallele asimmetriche, trave, corpo libero); Marco Lodadio (aneli), Andrea Russo (anelli, parallele pari), Tommaso De Vecchis (sbarra)

17.00 LOTTA – Libera 50kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 53kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 57kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 62kg, semifinali (femminile)

17.00 LOTTA – Libera 68kg, semifinali (femminile)

18.00 SOLLEVAMENTO PESI – 94kg (maschile): Matteo Curcuruto

19.00 LOTTA – Libera 74kg, Finali (maschile): Frank Chamizo

19.00 LOTTA – Libera 97kg, Finali (maschile): Simone Iannattoni

20.00 CALCIO – Fase a gironi, Italia vs Libia













(foto UWW)