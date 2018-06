Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia punta a vincere il medagliere! Battaglia in arrivo con Francia e Spagna

L’Italia è la potenza sportiva indiscussa del Mare Nostrum: una supremazia incontestabile a livello generale e che si è sempre manifestata in tutta la sua forza dirompente ai Giochi del Mediterraneo, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano su questo ricco specchio d’acqua. La nostra Nazione ha conquistato 2147 medaglie (820 ori, 685 argenti, 642 bronzi): nessuno come noi in 17 edizioni, un vero e proprio dominio inscalfibile. Vinciamo il medagliere da Almeria 2005 e ci siamo imposti in ben 12 circostanze: sono numeri davvero da capogiro che certificano la bontà del nostro movimento, quantomeno in questa specifica manifestazione dove le nostre tradizionali avversarie sono Francia e Spagna.

La storia si ripeterà anche a Tarragona, dove dal 22 giugno al 1° luglio andrà in scena la 18esima edizione dei Giochi del Mediterraneo, spostata di un anno rispetto al calendario originario a causa delle difficoltà economiche avute dalla località iberica. L’Italia si presenterà all’appuntamento con tantissime stelle: basti pensare a Gregorio Paltrinieri, Frank Chamizo, Fabio Basile, Jessica Rossi, Giovanni Pellielo e tanti altri monumenti che vorranno fare incetta di medaglie, soprattutto d’oro. La concorrenza dei padroni di casa e dei cugini transalpini sarà spietata ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola per imporsi in tutti gli sport e in ogni specialità: l’obiettivo è quello di vincere il medagliere assoluto, senza mezzi termini, come accade ininterrottamente dal 2005. Si preannuncia una battaglia intensa, avvincente e appassionante ma la corazzata del Mare Nostrum non può sbagliare, dobbiamo confermarci Imperatori a suon di record e di prestazioni stellari. C’è una lunga tradizione da mantenere, la supremazia deve proseguire.