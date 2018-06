Giochi del Mediterraneo 2018: il programma di sabato 30 giugno. Gli orari e tutte le gare di oggi

Oggi sabato 30 giugno andrà in scena la penultima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nuova valanga di medaglie in arrivo, l’Italia vuole essere assoluta protagonista con le sue stelle che puntano alle medaglie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi sabato 30 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 30 GIUGNO:

09.00 ATLETICA – Mezza maratona (maschile)

09.00 BOCCE – Petanque doppio, quarta fase (maschile)

09.00 BOCCE – Raffa, quinta fase (maschile)

09.00 CICLISMO – Cronometro (maschile)

09.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, seconda fase (maschile)

09.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, quarti di finale e semifinali (femminile)

09.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, quarti di finale e semifinali (maschile)

09.30 CANOTTAGGIO – Singolo, Finale (femminile)

09.55 CANOTTAGGIO – Singolo pesi leggeri, Finale (femminile)

10.00 TENNIS – Singolare, finale per il bronzo (femminile)

10.00 TAEKWONDO – 68kg, turni preliminari (maschile)

10.00 TAEKWONDO – +67kg, turni preliminari (maschile)

10.00 ATLETICA – Mezza maratona (femminile)

10.00 CALCIO – Finale per il bronzo

10.00 BEACH VOLLEY – Semifinali (maschile)

10.00 BEACH VOLLEY – Semifinali (femminile)

10.10 CANOTTAGGIO – Singolo pesi leggeri, Finale (maschile)

10.25 CANOTTAGGIO – Singolo, Finale (maschile)

10.30 TENNIS – Singolare, finale per l’oro (femminile)

10.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, seconda fase (maschile)

10.30 BOCCE – Petanque doppio, quinta fase (maschile)

10.40 CANOTTAGGIO – Doppio, Finale (maschile)

10.55 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri, Finale (maschile)

10.30 BOCCE – Petanque doppio, quarta fase (maschile)

10.30 BOCCE – Petanque doppio, quarta fase (femminile)

11.00 GINNASTICA RITMICA – Finali di specialità (individuali)

11.00 CICLISMO SU STRADA – Cronometro (femminile)

11.30 BOCCE – Raffa, semifinali (maschile)

11.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, semifinali (maschile)

12.00 TENNIS – Finale per il bronzo (maschile)

12.30 TENNIS – Finale per l’oro (maschile)

12.30 CALCIO – Finale per l’oro

13.30 BOCCE – Petanque doppio, quarti di finale (maschile)

13.30 BOCCE – Petanque doppio, quarti di finale (femminile)

16.00 BOCCE – Petanque doppio, semifinali (maschile)

16.00 BOCCE – Petanque doppio, semifinali (femminile)

16.00 BOXE – Finali (maschili, tutte le categorie)

16.00 BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo (maschile)

16.00 BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo (femminile)

16.00 TAEKWONDO – 68kg, semifinali (maschile)

16.00 TAEKWONDO – +67kg, semifinali (maschile)

16.00 VOLLEY – Finale per il bronzo (maschile)

17.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, semifinali (femminile)

17.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, Finali per le medaglie (maschile)

17.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre, Finali per le medaglie (femminile)

17.20 PALLANUOTO – Finale per il bronzo (femminile)

17.30 TAEKWONDO – 68kg, Finale (maschile)

17.30 TAEKWONDO – +67kg, Finale (maschile)

17.30 PALLAMANO – Finale per il bronzo (femminile)

17.30 BOCCE – Raffa, finale per il bronzo (maschile)

17.30 BOCCE – Petanque doppio, finale per il bronzo (maschile)

17.30 BOCCE – Petanque doppio, finale per il bronzo (femminile)

17.45 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro (maschile)

17.45 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro (femminile)

18.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per il terzo posto (maschile)

18.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per il terzo posto (maschile)

19.00 BOCCE – Raffa, finale per l’oro (maschile)

19.00 BOCCE – Petanque doppio, finale per l’oro (maschile)

19.00 BOCCE – Petanque doppio, finale per l’oro (femminile)

19.00 VOLLEY – Finale per il bronzo (femminile)

19.30 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per l’oro (maschile)

19.30 PALLANUOTO – Finale per l’oro (femminile)

19.30 ATLETICA – Tiro del giavellotto, Finale (maschile)

19.45 ATLETICA – 400m ostacoli, Finale (femminile)

19.55 ATLETICA – Salto in lungo, Finale (maschile)

20.00 PALLAMANO – Finale per l’oro (femminile)

20.00 BOCCE – Volo tiro di precisione, finale per l’oro (femminile)

20.00 ATLETICA – 800m, Finale (maschile)

20.15 ATLETICA – 110m ostacoli, Finale (maschile)

20.25 ATLETICA – 1500m, Finale

20.40 ATLETICA – 4x100m, Finale (maschile)

20.55 ATLETICA – 4x100m, Finale (femminile)

21.10 ATLETICA – 4x400m, Finale (maschile)

21.25 ATLETICA – 4x400m, Finale (femminile)