Giochi del Mediterraneo 2018: 26 Nazioni, 4000 atleti e valanghe di medaglie. L’Italia vuole dominare da Regina del Mare Nostrum

I Giochi del Mediterraneo 2018 si disputeranno a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La rassegna multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum torna finalmente a essere protagonista a cinque anni dall’evento di Mersin: a causa di problemi economici, infatti, gli organizzatori sono stati costretti a spostare la manifestazione di un anno rispetto al previsto. Finalmente ci siamo: 26 Paesi partecipanti e circa 4000 atleti si daranno battaglia in Catalogna (oltre a Tarragona sono state coinvolte anche Barcellona e Castelldefels).

L’Italia vorrà confermare la sua tradizione di potenza indiscussa del Mediterraneo. La nostra Nazione ha vinto nella storia addirittura 2147 medaglie (820 ori), imponendosi nel medagliere per ben 12 volte sulle 17 edizioni che si sono disputate dal 1951 a oggi. Ci presenteremo in Spagna con una corazzata composta da 413 atleti: una vera e propria Armata del Mare Nostrum desiderosa di sbancare in ogni ambito e di rimpinguare il forziere, magari sognando di battere il record di Bari 1997 quando conquistammo addirittura 192 medaglie (73 titoli). Saranno protagonisti ben 31 sport, olimpici e non olimpici: si passa dall’atletica leggera allo sci nautico, dal nuoto alle mitiche bocce, dalla ginnastica artistica al basket 3×3. Ce n’è davvero per tutti i gusti, la lotta per assegnare gli oltre 230 titoli in palio sarà particolarmente accesa e avvincente.

L’Italia dovrà stare attenta soprattutto alla Spagna che gioca in casa e alla Francia, ma pochi possono vantare stelle di lusso come Gregorio Paltrinieri, Fabio Basile, Jessica Rossi, Frank Chamizo, Giovanni Pellielo, Odette Giuffrida giusto per citare alcuni dei Campionissimi che saranno in gara a questi Giochi del Mediterraneo: otto giorni di gare, programma serrato, gare continue ed emozioni a non finire da vivere tutto d’un fiato su OASport che garantirà una copertura capillare dell’evento.