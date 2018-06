Ginnastica, TRIPLETTA DORATA: Lara Mori trionfa al corpo libero, Reginetta assoluta del Mare Nostrum

Lara Mori piazza una vera zampata da Campionessa qual è e conquista una fantastica medaglia d’oro al corpo libero ai Giochi del Mediterraneo 2018. Come ieri quando si era imposta nel concorso generale individuale, la nostra capitana ha trionfato partendo con tutti i favori del pronostico: ancora una volta non ha risentito della pressione, a maggior ragione dopo le due cadute tra trave e parallele asimmetriche che le avevano impedito di mettersi al collo altre medaglie, e si è presa un nuovo scettro del Mare Nostrum.

La toscana torna da Tarragona con tre ori: nel weekend aveva trascinato le compagne al successo nella gara a squadre, ieri si è consacrata nel giro completo, oggi ha confermato il proprio strapotere al quadrato da vera finalista europea e mondiale. Indubbiamente la quasi 20enne è la donna simbolo di questa manifestazione multisportiva e ha eguagliato la tripletta che Vanessa Ferrari confezionò a Mersin 2013: ormai è sempre più una veterana del circuito internazionale e si candida a un ruolo da protagonista durante la rassegna continentale che si disputerà a inizio agosto a Glasgow.

L’esercizio esibito in Catalogna è stato davvero eccellente, le diagonali sono state perfettamente stoppate, l’artisticità e l’espressività non sono mai mancate e il rilevante 13.600 (5.6) ne è la riprova. Sfortuna immensa per Giada Grisetti che, come alle parallele poco prima, deve dire addio alla medaglia di bronzo in virtù di una peggiore esecuzione rispetto alla terza classificata. La spagnola Cintia Rodriguez, infatti, totalizza 12.466 come l’azzurra ma con 8.066 di E Score contro il 7.666 della nostra portacolori. Medaglia d’argento per la bella turca Goksu Uctas Sanli (12.533).