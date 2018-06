Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: Italia maschile quarta a metà gara, Lodadio in Finale agli anelli

L’Italia può sperare di conquistare una medaglia con la squadra maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Gli azzurri hanno chiuso la prima parte del turno di qualificazione, valido anche per la definizione della classifica del team event, al quarto posto con 121.750 ad appena tre decimi dalla Turchia (122.050) mentre Spagna (124.650) e Francia (123.750) sono più lontane.

Marco Lodadio ha eseguito un eccezionale esercizio agli anelli, premiato con un rilevante 14.800 (6.3) che gli vale il secondo posto nella classifica di specialità alle spalle del turco Ibrahim Colak (15.150): il laziale potrà lottare per la medaglia d’oro nella Finale di martedì a cui parteciperà anche Andrea Russo (14.250, settimo), mentre Marco Sarrugerio è ottavo (14.200) ma fuori per la regola dei passaporti. A completare la nostra formazione Tommaso De Vecchis e Ludovico Edalli, ma non conquistiamo altre finali tra corpo libero e cavallo con maniglie. Domani la seconda parte di gara con volteggio, parallele e sbarra, al termine l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre.