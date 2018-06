Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018: Finali di Specialità, Lara Mori e Giada Grisetti per nuove medaglie! Marco Lodadio all’assalto

Oggi pomeriggio (dalle ore 17.00) si disputeranno le Finali di Specialità ai Giochi del Mediterraneo 2018. La ginnastica artistica assegnerà le ultime medaglie, dieci atti conclusivi (quattro femminili e sei maschili) per una giornata davvero da sballo. L’Italia vuole rimpinguare il proprio bottino di medaglie e si gioca delle ottime chance. La nostra punta di diamante sarà sicuramente Lara Mori, reduce dal trionfo nel concorso generale e nella gara a squadre.

La toscana partirà con tutti i favori del pronostico al corpo libero: dopo due finali di specialità a Mondiali ed Europei, la quasi 20enne vuole festeggiare la medaglia d’oro e sembra essere decisamente la più forte del lotto, con buon margine nei confronti delle francesi Sheyen Petit e Louise Vanhille ma anche di Giada Grisetti, altra azzurra impegnata al quadrato. Le due italiane saranno assolute protagoniste anche alla trave e alle parallele asimmetriche: la ticinese è in grado di puntare alle medaglie sugli staggi e deve riscattare la caduta di ieri, è chiamata a una bella sfida con la spagnola Ana Perez e con la stessa Vanhille ma anche la nostra capitana può puntare al podio. Sui 10cm, invece, i discorsi si fanno più complicati perché la francese Marine Boyer (quarta alle ultime Olimpiadi e argento agli Europei 2016) sembra avere un marcia in più: il discorso per l’oro sembra essere chiuso ma la sfida per le altre medaglie è apertissima con le solite Vanhille, Perez e la slovena Teja Belak.

Al maschile, invece, la nostra carta migliore è quella di Marco Lodadio, secondo in qualifica agli anelli. Il laziale è pronto per il durissimo testa a testa con il turco Ibrahim Colak: la sfida per l’oro sarà serratissima, l’azzurro può puntare al titolo ma dovrà essere perfetto. Alle parallele pari si gioca delle chance Andrea Russo (che vedremo anche al castello): difficile superare la concorrenza di Onder, Arican Georgiou, Abad ma ci si può provare. Tommaso De Vecchis proverà a mettersi in luce alla sbarra con l’ottavo punteggio di qualifica.