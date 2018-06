Giappone-Polonia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Siamo ad un appuntamento con la storia calcistica del Paese del Sol Levante: una grande occasione per volare agli ottavi e togliersi una delle più grandi soddisfazioni per la selezione nazionale. Al Giappone basterà un pareggio contro la Polonia per blindare la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Oggi, giovedì 28 giugno, alle ore 16.00, la Volgograd Arena sarà il teatro di una sfida che potrebbe regalare ai nipponici la terza qualificazione agli ottavi della loro storia ai Mondiali. La Polonia, dal canto suo, è già clamorosamente fuori dai giochi, ma ha intenzione di dare un senso alla sua partecipazione ai Mondiali 2018 almeno con una vittoria.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv sul Canale 20, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma completo del match.

Giovedì 28 giugno ore 16.00

Giappone-Polonia

diretta tv su Canale 20

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport.













Foto: Dziurek Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it