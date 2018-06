Germania-Svezia, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Loew verso la riconferma dell’undici titolare

Sfida delicatissima nel gruppo F, dove la Germania campione in carica è con le spalle al muro. I tedeschi hanno deluso clamorosamente al debutto con il Messico ed ora non hanno alternative: devono vincere per rimanere in corsa per la qualificazione. Di fronte, però, ci sarà una Svezia arcigna e decisa a dar seguito alla vittoria nel primo incontro. Con già tre punti in tasca, i gialloblu affrontano la sfida in condizioni ideali, potendosi accontentare anche del pari.

Il CT Joachim Loew sembra intenzionato a confermare lo stesso undici sceso in campo contro il Messico. In porta il titolare sarà quindi capitan Neuer, mentre in difesa è ancora indisponibile Hector, per cui sarà Plattenhardt a presidiare la corsia di sinistra. A centrocampo, reparto finito sotto la lente d’ingrandimento, agiranno Khedira e Kroos, per quanto il centrocampista della Juve potrebbe lasciare spazio a Gundogan. Sulla trequarti saranno Müller, Özil e Draxler (con Reus pronto a subentrare) a supportare l’unica punta Timo Werner, confermato al centro dell’attacco.

Scelte fatte anche per Jan Andersson, che non ha motivi di cambiare una formazione che ha già vinto in questo Mondiale. Il CT svedese si affiderà ancora una volta al suo 4-4-2, poco spettacolare ma concreto e solido, basato su una precisa organizzazione tattica, soprattutto in fase difensiva. In porta ci sarà Olsen, mentre in difesa agiranno Lustig, Granqvist, Augustinsson e Jansson. A centrocampo spazio a Larsson, Ekdal, Forsberg e Claesson; davanti il tandem sarà composto da Berg e Toivonen.

Le probabili formazioni di Germania-Svezia

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, J.Boateng, Hummels, Plattenhardt; Khedira, Kroos; Müller, Özil, Draxler; Werner

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Granqvist, Augustinsson, Jansson; Larsson, Ekdal, Forsberg, Claesson; Berg, Toivonen













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock