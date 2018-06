Germania-Messico, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Ai Mondiali di calcio di Russia 2018 si alza il sipario sul Girone F, quello dei campioni in carica della Germania, che scenderanno in campo oggi, domenica 17 giugno, alle ore 17.00. Avversario dei teutonici sarà il Messico, eliminato invece agli ottavi in Brasile nel 2014. Teatro della sfida sarà lo stadio Olimpiyskiy Luzhniki di Mosca.

Il girone comprende anche Svezia e Corea del Sud, ma questa partita dovrebbe, almeno sulla carta, assegnare il primo posto in classifica, tra le due squadre che dovrebbero passare il turno. L’altra sfida della prima giornata si giocherà lunedì 18 alle ore 14.00. Di seguito il programma completo della partita.

Domenica 17 giugno ore 17.00

Germania-Messico

diretta tv su Italia 1

diretta streaming su Premium Play

diretta testuale su OA Sport













Foto: Jefferson Bernardes / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it