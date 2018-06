Francia-Argentina, le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018: Dembelè dal 1′, Messi punta centrale

Oggi si comincia ed una grande classica del calcio mondiale darà il via agli ottavi di finale della rassegna iridata 2018 in Russia. Lo Stadio Luzniki di Mosca, con fischio d’inizio alle 16.00, sarà teatro del confronto tra Argentina e Francia.

Per la dodicesima volta le due selezioni si affronteranno e il bilancio è favorevole all’Albiceleste con sei vittorie contro due dei francesi, oltre ai tre pareggi. In questo torneo però i transalpini sembrano avere qualcosa in più in termini di collettivo. La compagine allenata da Didier Deschamps ha talento in quantità industriale, annoverando calciatori di classe internazionale in tutti i reparti: la coppia Varane, Umtiti al centro della difesa, il trio di centrocampo Tolisso, Kantè, Pogba, sintesi di inventiva e potenza e poi il tridente Mbappè, Griezmann, Dembelè, capace di inventare calcio ed essere letale in fase realizzativa.

Francia che nel girone C ha concluso a 7 punti, in vetta alla graduatoria, mostando solo in parte le sue enormi qualità. Nella fase ad eliminazione diretta c’è da aspettarsi un cambio di passa deciso, che non sarà facile da arginare. Il percorso della formazione di Sampaoli è stato decisamente problematico. Dopo il pareggio 1-1 contro l’Islanda e la netta sconfitta 3-0 contro la Croazia, nel gruppo D, la qualificazione agli ottavi era appesa ad un filo. Nell’ultimo match del girone, il successo artigliato a pochi minuti dal termine contro la Nigeria e la contemporanea sconfitta degli islandesi contro i croati hanno concesso a Leo Messi e compagni questa chance.

Per la sfida contro la Nazionale transalpina, Sampaoli dovrebbe schierare un 4-3-3 con Armani confermato tra i pali, difesa composta da Mercado, Otamendi, Rojo e Tagliafico. A centrocampo sono sicuri di una maglia da titolare Mascherano e Banega. Per l’altro posto c’è Enzo Pèrez, che però non è al meglio: per questo motivo Biglia ha ancora qualche speranza di essere tra i titolari. In avanti Leo Messi dovrebbe agire da punta centrale, con Pavon e Di Maria esterni. L’alternativa è rappresentata da Gonzalo Higuain, con lo spostamento di Messi sulla destra. Ancora panchina per Paulo Dybala.

Deschamps risponde con un modulo speculare con: Lloris tra i pali, difesa a quattro con Pavard a destra, Varane e Umtiti come coppia centrale e Lucas Hernández a sinistra; a centrocampo Tolisso, Kantè e l’ex calciatore della Juventus Paul Pogba, in attacco invece tridente composto da Mbappè, Griezmann, Dembelè.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez; Tolisso, Kantè, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelè. CT: Deschamps.

Argentina (4-3-3), la probabile formazione: Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Enzo Pèrez, Mascherano, Banega; Pavon, Messi, Di Maria. CT: Sampaoli













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com